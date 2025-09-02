Waarom inflatie juist in Nederland hoog is en hoe je er zelf mee kan omgaan
De inflatie is in Nederland is iets gedaald maar ligt hier nog altijd boven het niveau van de eurozone. Waarom is er juist hier hogere inflatie en wat kun je doen als de boodschappen niet meer goed betaalbaar zijn? "Belangrijk om overzicht te houden."
Deze maand staat de inflatie op 2,8 procent. Dat wil zeggen dat voor producten en diensten waar we vorig jaar augustus nog 100 euro aan kwijt waren, we nu 102,80 euro kwijt zijn. Met name voedsel, drank en tabak zijn duurder geworden. We vragen aan Marike Knoef, hoogleraar economie in Tilburg, hoe dit zit.
Waarom zijn boodschappen vooral zo duur in Nederland?
"Dat ligt niet aan de voedselprijzen want die zijn vaak gelijk over Europa, een kilo tarwe heeft overal dezelfde prijs. Het verschil zit 'm vooral in de diensten", vertelt Knoef. "Zeg maar: de mensen die we nodig hebben om het werk te doen."
Diensten zijn in Nederland relatief duur omdat de lonen in Nederland hoog zijn, legt de hoogleraar uit. "En we hebben bovendien en krappe arbeidsmarkt. We zitten altijd te springen om mensen en die mensen kunnen die hogen lonen dus vragen, dat wordt vervolgens doorberekend in de prijzen."
Kan het nieuwe kabinet hier iets aan doen?
"Ze hebben daar wel invloed op want het gaat dus vooral om die krapte op de arbeidsmarkt waardoor de lonen stijgen en de prijzen van diensten worden opgedreven", antwoordt Knoef over de inflatie in Nederland.
Aan de krappe arbeidsmarkt kan het nieuwe kabinet ook iets doen, denkt de hoogleraar. "Door bijvoorbeeld meer arbeidsbesparende innovaties toe te passen, zodat je met minder mensen hetzelfde werk kunt verrichten." Op deze manier wordt de krapte op de arbeidsmarkt minder en stijgen de lonen minder hard.
Wat kunnen mensen zelf doen als ze bijna niet rondkomen?
"Het is belangrijk om overzicht te houden op je uitgaven", begint Knoef. "De vraag is of je je bestedingsniveau zo kunt houden als je gewend was of dat je het moet aanpassen. Inflatie is ook van invloed op je spaargeld want dat wordt minder waard. Dus daar kun je naar kijken, of het wel op een goeie spaarrekening staat of je kan gaan beleggen als je daar de ruimte voor hebt."
Ook stelt ze voor dat mensen die werken, maar nog tijd over hebben, meer gaan werken. "Om je inkomen op te krikken. Dat is dus een afweging in consumptie en vrije tijd." En waar kunnen mensen dan verder nog op bezuinigen? "Op dingen waar veel arbeid voor nodig is, die stijgen het meest in prijs, uit eten gaan, een cursus, de kapper."