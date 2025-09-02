Waarom inflatie juist in Nederland hoog is en hoe je er zelf mee kan omgaan

Deze maand staat de inflatie op 2,8 procent. Dat wil zeggen dat voor producten en diensten waar we vorig jaar augustus nog 100 euro aan kwijt waren, we nu 102,80 euro kwijt zijn. Met name voedsel, drank en tabak zijn duurder geworden. We vragen aan Marike Knoef, hoogleraar economie in Tilburg, hoe dit zit.

Waarom zijn boodschappen vooral zo duur in Nederland?

"Dat ligt niet aan de voedselprijzen want die zijn vaak gelijk over Europa, een kilo tarwe heeft overal dezelfde prijs. Het verschil zit 'm vooral in de diensten", vertelt Knoef. "Zeg maar: de mensen die we nodig hebben om het werk te doen."

Diensten zijn in Nederland relatief duur omdat de lonen in Nederland hoog zijn, legt de hoogleraar uit. "En we hebben bovendien en krappe arbeidsmarkt. We zitten altijd te springen om mensen en die mensen kunnen die hogen lonen dus vragen, dat wordt vervolgens doorberekend in de prijzen."