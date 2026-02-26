Waarom het opvallend is dat de Clintons moeten getuigen in de Epsteinzaak

Volgens Van 't Einde is het zelfs zo dat de republikeinen de aandacht willen verschuiven "van Trump naar de Clintons". Rondom de Epstein Files is het in de VS - in tegenstelling tot de rest van de wereld, waar grote namen worden opgepakt of opstappen - opvallend stil.

Tegelijkertijd denkt Van 't Einde dat de getuigenis van Bill en Hillary Clinton voor president Donald Trump ook verkeerd uit kan pakken. "Het kan zomaar zo zijn dat ze dit moment gaan kapen om eigen thema's op de agenda te zetten."