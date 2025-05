Waarom het als scholier weinig nut heeft om extra veel klagen over de eindexamens

Achteraf veranderen moeilijk

Ook docenten kunnen bij het CVTE een klacht indienen. Dat gaat in principe op dezelfde wijze als voor leerlingen via het LAKS. "We beoordelen de klacht op de inhoud. Daarnaast is er ook op voorhand en naderhand van het examen een inhoudelijke terugkoppeling met de docenten in het land."

Het CVTE kijkt dus alleen naar de specifieke inhoud van de klachten, al is dat volgens docent economie Ton Van Haperen eigenlijk te weinig. "Wanneer een examen te lang is, of te moeilijk, is het lastig om achteraf nog echt iets te veranderen. Het examen is al gemaakt en er is ook een bepaalde mate van tijdsdruk om echt grote lijnen te veranderen. Het belangrijkste is dat het op voorhand goed zit, want achteraf kan je weinig meer veranderen."