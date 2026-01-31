Waarom handelsdeal met India goed nieuws is voor Nederlandse verzorgingsstaat: 'Ondanks vergrijzing economie versterken'

Na 20 jaar onderhandelen werden de EU en India het vorige week eens over een handelsakkoord. Het werd 'de moeder aller deals' genoemd. Maar wie gaat daar precies van profiteren? "De kennis en kunde die we hier nodig hebben, kunnen we uit India halen."

Voorzitter van de Europese Raad António Costa (links), minister-president Narendra Modi van India (midden) en voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen (Rechts)

De Europese Unie en India hebben een vrijhandelsakkoord gesloten. Met het akkoord ontstaat een vrijhandelszone voor zo'n 2 miljard mensen. "Dit is nog maar het begin. We zullen onze strategische relatie verder versterken", zegt Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Makkelijke handel In de deal worden veel importheffingen afgebouwd. Zo daalt de Indiase heffing op Europese auto's van 110 procent naar slechts 10 procent. Ook heffingen op auto-onderdelen worden afgebouwd. Daarnaast verdwijnen Indiase heffingen op machines, chemicaliën en farmaceutische producten geleidelijk. Dat alles maakt het voor de EU en India goedkoper en makkelijker om met elkaar te handelen. India krijgt bovendien 500 miljoen euro EU-steun voor klimaatmaatregelen. Het geld kan worden ingezet om de CO2-uitstoot terug te dringen en de duurzame industrie te bevorderen. In de afspraken is ook aandacht voor vrouwenemancipatie en werknemersrechten. De deal is nog niet definitief, want de EU-lidstaten en het Europees Parlement moeten er nog mee instemmen. Ook India moet het verdrag nog officieel goedkeuren.

Lees ook Europa sluit handelsakkoord met India: hoe de Nederlandse economie daarvan kan profiteren

Nieuwe markten zoeken Desh Ramnath is directeur India bij Dutch Greenhouse Delta, een internationaal kennisplatform waarin de Nederlandse tuinbouw is vertegenwoordigd. Volgens hem zijn de voordelen heel groot. "Om ondanks de vergrijzing toch onze verzorgingsstaat in stand te houden, moet Nederland de economie versterken en nieuwe markten zoeken." Nederland heeft volgens hem nu niet genoeg opties om mee te handelen. "Je moet je mogelijkheden vergroten door een nieuwe afzetmarkt te vinden, in plaats van alleen de traditionele afzetmarkten." Kansen voor mkb'ers Deze deal biedt volgens Ramnath mogelijkheden om toegang te krijgen tot een grotere markt. "Ook om de kennis en kunde op te halen die we nodig hebben. Zeker nu Nederland ambities heeft op het gebied van AI en nieuwe industrieën", legt hij uit. "Terwijl capaciteit één van de grootste problemen blijft. India is dan een enorme markt om die kennis en expertise vandaan te halen en zo een gezonde economie op te bouwen." Voor Nederlandse mkb'ers ziet Ramnath vooral kansen in innovatie en technologie. Landbouw zit niet volledig in het akkoord, omdat India de eigen boeren wil beschermen. Maar machinerie, technologie en innovatie vallen wél binnen de deal. Juist daar kan Nederland een partner zijn, want dat zou moeten kunnen leiden tot hogere opbrengsten, meer winst en minder negatieve impact op klimaat en gezondheid. 'India is opkomende markt' Hydroflexx uit Etten-Leur is een goed voorbeeld van een bedrijf dat al langer succesvol zakendoet met India. Bij Hydroflexx maken ze waterstof in poedervorm. Waterstof is normaal vluchtig en lastig te vervoeren. In poedervorm gaat dat een stuk makkelijker. Dat maakt transport efficiënter en veiliger dan vloeibare waterstof. India is voor Hydroflexx interessant omdat productie in Europa duur is. "India is een opkomende markt en heeft als ambitie om waterstofproducent te worden", zegt directeur Sander Castel. Zijn collega's zijn deze week meegegaan op een Nederlandse handelsmissie naar India, om de mogelijkheden voor nieuwe samenwerkingen te onderzoeken.

Waarom handelsdeal met India goed nieuws is voor Nederlandse verzorgingsstaat

Beeld van India bijstellen Castel is blij met de handelsdeal en verwacht positieve effecten voor zijn bedrijf. Hydroflexx doet al sinds 2013 zaken met India en haalt onderdelen voor meerdere bedrijfstakken uit het land. Dat wordt dankzij de handelsdeal nog makkelijker. "De importheffingen zullen voor een groot deel verdwijnen en dat maakt ook waterstof goedkoper." Om optimaal te profiteren van de versterkte handelsrelatie met India, moeten volgens Ramnath veel Nederlandse ondernemers het beeld dat ze van India hebben, bijstellen. Dat beeld is namelijk vaak dat het een chaotisch land is, vol armoede en onveiligheid. "Maar dat is niet meer reëel. Elke keer als ik er ben, denk ik: het is alweer anders dan de vorige keer." 'Een Indiër zegt altijd ja' Daarnaast moeten Nederlanders zich beter voorbereiden op de Indiase cultuur en omgangsvormen. "Een Indiër zegt altijd 'ja', maar de vraag is wat dat 'ja' precies betekent. Besluiten gaan langs veel lagen en dat kan frustreren", zegt Ramnath.