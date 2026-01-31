De handelsdeal tussen de EU en India is een stimulans voor de handel tussen deze blokken. Maar om succesvol zaken te doen in India, moeten ondernemers goed weten wat ze wel en niet moeten doen. "Onze directheid wordt in India als onprettig ervaren."

Hoe profiteer je als ondernemer van handelsdeal tussen EU en India? 'Als je nu niet investeert, ben je te laat'

Maarten van der Schaaf is partner bij IndiaConnected, een adviesbureau voor bedrijven die zakendoen in India. Is dit nou een goed moment voor ondernemers om zaken met India te gaan doen? "De potentie van de Indiase markt is er eigenlijk altijd al geweest, maar lange tijd was de conclusie van veel bedrijven: 'we hebben het druk in andere markten, dus we kijken het nog even aan.' Dat stadium zijn we nu echt gepasseerd", legt Van der Schaaf uit. "Veel ondernemers wachten min of meer passief op aanvragen, maar in India moet je er echt vol voor gaan om succes te hebben." "De energie in de samenleving is momenteel aanstekelijk; er heerst een diepgevoeld optimisme dat de volgende generatie het beter gaat krijgen. Dat zie je terug in de infrastructuur. Wie 20 jaar geleden in Mumbai of Delhi aankwam, belandde in een chaotisch avontuur waar je je rugzak letterlijk van een grote hoop moest vissen." "Nu staan er hypermoderne vliegvelden waar Schiphol bij verbleekt. Bedrijven die nu niet investeren in relaties en marktaandeel, lopen het risico te laat te zijn." Bedrijven uit de hele wereld kijken volgens hem nu naar India.

Wat is de grootste fout die Nederlandse ondernemers maken wanneer ze zaken gaan doen in India? "De grootste valkuil is wat ik de 'arrogante, kolonialistische houding' noem. Denk niet dat je met jouw technologie of product wel even eventjes India gaat veranderen", zegt hij. Die houding moet je volgens Van der Schaaf echt thuis laten. "Want Indiërs zijn daar terecht allergisch voor. Ze zijn zich zeer bewust van hun eigen kunnen. Er gebeuren waanzinnig innovatieve dingen. Kijk naar hun ruimtevaartprogramma: ze bouwen modellen voor een tiende van de kosten die ze in Amerika maken." "Daarnaast maken we vaak de fout om met een 'Chinese bril' naar India te kijken", gaat hij verder. "Bedrijven die gewend zijn aan de strakke supply chains in China, verwachten in India vaak hetzelfde aan te treffen. Maar India is minder ver ontwikkeld en werkt fundamenteel anders." "Je kunt de Indiase markt niet beoordelen op basis van algemene cijfers over bevolkingsomvang en economische groei alleen. Je moet de diepte in: welk deel van die 1,5 miljard mensen kan jouw product daadwerkelijk betalen? En waar in dat gigantische land moet je precies zijn?" Hoe moet een ondernemer India dan voor zich zien? "Kijk naar India zoals je naar Europa kijkt. Het land is een lappendeken van deelstaten, elk met eigen talen, religies en eetgewoonten. Er zijn wel 24 officiële talen; in Bangalore spreekt men Kannada, in Tamil Nadu spreken ze Tamil. De helft van de bevolking spreekt geen woord Hindi." "In Europa zou je ook geen Fin naar Griekenland sturen als distributeur, simpelweg omdat het allebei Europeanen zijn", geeft hij als voorbeeld. "Diezelfde fout moet je in India niet maken. Je kunt niet zomaar iemand uit Punjab naar het zuiden sturen om zaken te doen. Je moet inzoomen op de regio: waar zitten je eindklanten en heeft je lokale partner daar daadwerkelijk voet aan de grond? Een partner die in het noorden fantastisch werk levert, kan in een andere regio compleet irrelevant zijn."

