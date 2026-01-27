Europa sluit handelsakkoord met India: hoe de Nederlandse economie daarvan kan profiteren

Sinds 2007 werd al over het akkoord onderhandeld. De EU en India zijn de tweede en vierde economie van de wereld met in totaal 2 miljard inwoners. Het is dus een deal met nogal wat impact.

Toename export

Volgens hoogleraar strategie en innovatie van de Universiteit Amsterdam Henk Volberda is dit een heel bijzonder akkoord tussen de Europese Unie en India.

"India is een markt van maar liefst 1,5 miljard consumenten, en Europa een markt met 450 miljoen consumenten. We verwachten dat de export (uitvoer van producten en diensten, red.) naar India aanzienlijk zal toenemen en zelfs kan verdubbelen."

Zelfstandigheid van Europa vergroten

"De export naar India is nu ongeveer 120 miljard en zal waarschijnlijk toenemen tot 240 miljard, dus dit is heel erg belangrijk", benadrukt de hoogleraar.

Hij denkt dat het akkoord de strategische zelfstandigheid en weerbaarheid van Europa zal versterken, zeker nu we te maken hebben met geopolitieke conflicten. "Europa moet zijn eigen boontjes doppen en daarom denk ik dat dit akkoord heel goed is voor Europa en ook voor Nederland."