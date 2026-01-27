Europa sluit handelsakkoord met India: hoe de Nederlandse economie daarvan kan profiteren
Het kostte bijna 20 jaar, maar het is gelukt. Europa en India hebben een vrijhandelsakkoord. En dat zou de wereldwijde economie behoorlijk kunnen opschudden volgens hoogleraar Henk Volberda. "Voor beide partijen een win-win situatie."
Sinds 2007 werd al over het akkoord onderhandeld. De EU en India zijn de tweede en vierde economie van de wereld met in totaal 2 miljard inwoners. Het is dus een deal met nogal wat impact.
Toename export
Volgens hoogleraar strategie en innovatie van de Universiteit Amsterdam Henk Volberda is dit een heel bijzonder akkoord tussen de Europese Unie en India.
"India is een markt van maar liefst 1,5 miljard consumenten, en Europa een markt met 450 miljoen consumenten. We verwachten dat de export (uitvoer van producten en diensten, red.) naar India aanzienlijk zal toenemen en zelfs kan verdubbelen."
Zelfstandigheid van Europa vergroten
"De export naar India is nu ongeveer 120 miljard en zal waarschijnlijk toenemen tot 240 miljard, dus dit is heel erg belangrijk", benadrukt de hoogleraar.
Hij denkt dat het akkoord de strategische zelfstandigheid en weerbaarheid van Europa zal versterken, zeker nu we te maken hebben met geopolitieke conflicten. "Europa moet zijn eigen boontjes doppen en daarom denk ik dat dit akkoord heel goed is voor Europa en ook voor Nederland."
'Trump-effect'
Het is volgens de hoogleraar geen toeval dat dit akkoord na 20 jaar nu uiteindelijk wel ondertekend is. Dat heeft vooral te maken met een 'mindset change' en het Trump-effect, legt Volberda uit.
"Trump heeft de invoertarieven voor Indiase producten verhoogd naar 50 procent omdat India nog steeds olie afneemt van Rusland. Europa beseft ook dat strategische autonomie (zelfstandigheid, red.) en het maken van afspraken met verschillende handelsblokken steeds belangrijker wordt."
Landbouw-economie te onzeker
Dat het 20 jaar geduurd heeft voordat dit akkoord er is gekomen heeft ook te maken met de groei van die Indiase economie, waarbij enige terughoudendheid in het begin noodzakelijk was. India had eerder een economie die vooral gebaseerd was op landbouw, zegt Volberda.
"Het is inmiddels een veel meer ontwikkelde economie", zegt hij, "maar in het handelsakkoord zitten zuivelproducten en landbouwproducten duidelijk niet vermeld, omdat die onderdelen nog steeds te kwetsbaar zijn voor de Indiase economie."
Aantrekkelijke groeimarkt
Het is volgens de hoogleraar duidelijk dat deze deal Europa veel gaat opleveren. "Nu gaat 2 procent van de Europese export naar India en dat is nog vrij klein. Dat heeft ook te maken met het feit dat India een vrij gesloten economie was."
Nu die Indiase economie groeit en zich meer ontwikkelt is het een hele aantrekkelijke groeimarkt voor Europa, maar ook voor Nederland, zegt Volberda. "We zien daar steeds meer industrie en hoogwaardige dienstverlening."
'Nieuwe China'
"Je zou kunnen zeggen dat India eigenlijk het nieuwe China is", vervolgt Volberda.
"1 procent van onze Nederlandse export gaat naar India en we verwachten dat dit zal toenemen. Dan moet je denken aan machinebouw, chemische producten, medicijnen en voertuigen, maar ook financiële dienstverlening. Dat zal groei voor de Europese economie betekenen."
Uitwisseling van kennis
Het akkoord gaat volgens de hoogleraar niet alleen een verhoging van export betekenen, maar biedt ook veel kansen voor Nederlandse bedrijven. "Omdat er in India ook veel hoogopgeleide kenniswerkers zijn", licht hij toe.
"We zullen steeds meer uitwisseling zien van studenten, maar ook van hoogopgeleiden waar we in Nederland goed gebruik van kunnen maken gezien de krapte op onze arbeidsmarkt."
Win-win
Dit akkoord is voor beide partijen een win-win situatie volgens Volberda. "India voert relatief meer uit naar Europa dan andersom, maar met deze nieuwe handelsafspraken zal zowel de Europese economie groeien."
"Ook India zal hier aanzienlijk voordeel van hebben omdat ze makkelijker IT-diensten kunnen uitvoeren naar Europa, maar ook kleding en schoenen met vrijwel 0 procent handelstarieven."