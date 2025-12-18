Waarom een nieuw stroomstation meters onder zeespiegel in Noord-Holland bouwen? 'Water niet snel genoeg weg te pompen'
Bedrijven en datacenters dringen om aansluiting op het overvolle stroomnetwerk. Daarom moet het netwerk de komende jaren flink uitbreiden, zoals in de kop van Noord-Holland. Daar moet in de polder een stroomstation komen dat ver onder de zeespiegel ligt.
Het gaat om een hoogspanningsstation, een elektriciteitsknooppunt, met als locatie de Wieringermeer, een polder in de punt van Noord-Holland. Dijkgraaf Remco Bosma van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft grote zorgen over het plan.
Hele grote bak water
Een groot gedeelte van Nederland ligt onder de zeespiegel. Met 5,4 meter onder NAP (Normaal Amsterdams Peil) is de Wieringermeer, ooit deel van de Zuiderzee, de diepste polder van Noord-Holland. Als er daar een keer een grote bui is, kan het onder water komen te staan. "En wij hebben niet de mogelijkheid om dat water er dan snel genoeg uit te krijgen", schetst de dijkgraaf.
Om dan juist op die plek een verdeelstation voor ruim een miljoen mensen neer te zetten noemt de dijkgraaf 'niet handig'. "Het omliggende land is hoger, dat betekent dat het water hiernaartoe stroomt", legt hij uit. Het droogpompen van de polder kan zomaar weken duren.
Stroom voor 1,2 miljoen mensen
Bosma roept in herinnering de hevige regenval in Limburg en België in de zomer van 2021. "Dat soort buiten komen normaal gesproken heel weinig voor, maar de kans erop neemt toe", vertelt hij. Als zo'n bui in de Wieringermeer zou vallen, komt de polder blank te staan. "Deze polder is 5,4 meter onder NAP, onder zeeniveau, dat is echt een hele grote bak die volkomt met water."
"Het is kritische infrastructuur, het levert 1,2 miljoen mensen stroom. We hebben zelf de stroom ook nodig, we willen gewoon niet dat het onder water komt", zegt hij. Waterschappen hebben volgens Bosma al in een veel eerder stadium laten weten dat dit soort locaties niet geschikt zijn voor dit soort 'kritische infrastructuur'.
'Hyper scalers'
Het hoogspanningsstation in de polder is onderdeel van een nieuw hoogspanningsnetwerk in de kop van Noord-Holland. Ook de route van de hoogspanningskabels naar de stations heeft ophef veroorzaakt. Maar de uitbreiding van het stroomnetwerk is wel hard nodig. Bedrijven dringen om een aansluiting. Zo hebben tech-giganten Google en Microsoft datacenters op het bedrijventerrein 'Agriport' in de polder.
In september werd bekend dat Microsoft nog eens 50 hectare grond heeft gekocht op 'Agriport'. Deze enorme datacenters worden ook wel 'hyper scalers' genoemd en bieden hun klanten computersoftware in de cloud. Naast Agriport in de Wieringermeer is ook de Eemshaven in Groningen door het Rijk aangewezen als gebied waar deze hyper scalers zich mogen vestigen in ons land.
Politieke keuze
Terug bij dijkgraaf Bosman. Die zegt dat er bij bouwprojecten rekening moet worden gehouden met bodemdaling, klimaatverandering en de mogelijkheid om water snel genoeg weg te krijgen. Het ligt daarom veel meer voor de hand om voor het hoogspanningsstation een andere locatie te kiezen, bijvoorbeeld in Schagen.
"De locaties zijn beter omdat ze minder diep liggen." Uiteindelijk is het ook een politieke keuze, volgens hem. "We hopen dat er een bijgesteld advies komt." Voor het einde van deze week stuurt de provincie het advies naar de demissionair minister van Groene Groei en Klimaat Sophie Hermans. In het voorjaar van 2026 volgt een definitief besluit.