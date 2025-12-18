Waarom een nieuw stroomstation meters onder zeespiegel in Noord-Holland bouwen? 'Water niet snel genoeg weg te pompen'

Bedrijven en datacenters dringen om aansluiting op het overvolle stroomnetwerk. Daarom moet het netwerk de komende jaren flink uitbreiden, zoals in de kop van Noord-Holland. Daar moet in de polder een stroomstation komen dat ver onder de zeespiegel ligt.

Het gaat om een hoogspanningsstation, een elektriciteitsknooppunt, met als locatie de Wieringermeer, een polder in de punt van Noord-Holland. Dijkgraaf Remco Bosma van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft grote zorgen over het plan. Hele grote bak water Een groot gedeelte van Nederland ligt onder de zeespiegel. Met 5,4 meter onder NAP (Normaal Amsterdams Peil) is de Wieringermeer, ooit deel van de Zuiderzee, de diepste polder van Noord-Holland. Als er daar een keer een grote bui is, kan het onder water komen te staan. "En wij hebben niet de mogelijkheid om dat water er dan snel genoeg uit te krijgen", schetst de dijkgraaf. Om dan juist op die plek een verdeelstation voor ruim een miljoen mensen neer te zetten noemt de dijkgraaf 'niet handig'. "Het omliggende land is hoger, dat betekent dat het water hiernaartoe stroomt", legt hij uit. Het droogpompen van de polder kan zomaar weken duren.

Stroom voor 1,2 miljoen mensen Bosma roept in herinnering de hevige regenval in Limburg en België in de zomer van 2021. "Dat soort buiten komen normaal gesproken heel weinig voor, maar de kans erop neemt toe", vertelt hij. Als zo'n bui in de Wieringermeer zou vallen, komt de polder blank te staan. "Deze polder is 5,4 meter onder NAP, onder zeeniveau, dat is echt een hele grote bak die volkomt met water." "Het is kritische infrastructuur, het levert 1,2 miljoen mensen stroom. We hebben zelf de stroom ook nodig, we willen gewoon niet dat het onder water komt", zegt hij. Waterschappen hebben volgens Bosma al in een veel eerder stadium laten weten dat dit soort locaties niet geschikt zijn voor dit soort 'kritische infrastructuur'.

Waterschap waarschuwt voor stroomstation meters onder zeespiegel in Noord-Holland