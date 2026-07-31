Waarom de massale migrantenstroom bij Ceuta niet leidt tot toegang tot Europa

Er is nog veel onduidelijk over de massale toestroom van migranten, die in 24 uur met tienduizenden tegelijk Ceuta wisten te bereiken. Mogelijk heeft een rol gespeeld dat het Spaanse hooggerechtshof een paar weken geleden heeft bepaald dat migranten die zwemmend de exclave proberen te bereiken, niet zomaar direct mogen worden teruggestuurd.

Zwemmen om grenspost

Deze migranten hebben de gevaarlijke oversteek gewaagd, met meerdere doden en grote chaos als gevolg. Het is overigens niet de eerste keer dat het onrustig is in Ceuta. In 2021 deden zo'n 8.000 migranten hetzelfde, maar zij werden een paar dagen later alweer teruggestuurd.

Volgens arabist en Marokkodeskundige Jan Hoogland is de zwemtocht naar Ceuta enorm zwaar. "Het is een paar kilometer zwemmen. Je moet als het ware om de grenspost heen", legt hij uit. "Die mensen hebben vaak geen zwemles gehad zoals wij, dus ze zijn niet allemaal even goede zwemmers. Dat is de reden dat een aantal mensen is verdronken."