Dit Italiaanse bergdorpje wordt gezien als 'migrantenhub' richting Noord-Europa: 'Soms wel 150 man per dag'

Op badslippers vertrokken

Hun namen willen ze niet geven. De migranten zijn allemaal rond de twintig en hebben tijdens hun reis over deze herberg gehoord. "Het is momenteel de veiligste route", zegt een van hen. "Er is weinig politie, omdat het gebied groot is in de bergen. De politie kan niet overal zijn."

Maar de bergtocht door de Alpen is zeker niet zonder gevaren, benadrukt Rossato. "Er zijn velen van hen gestorven omdat ze totaal onvoorbereid aan de tocht begonnen", zegt hij. "Soms vertrokken ze zelfs op badslippers en zonder jas."

Instructies in herberg

Daarom proberen medewerkers van de herberg de migranten zo goed mogelijk voor te bereiden en leggen ze uit hoe de tocht zo veilig mogelijk gemaakt kan worden. Aan de muren hangen in vijf talen posters met instructies en alarmnummers, en een kaart over lawinegevaar.

Bij de instructie zelf mogen geen journalisten aanwezig zijn, omdat dit volgens de herbergmedewerkers zou 'afleiden'. Na afloop kunnen de migranten warme kleren en geschikte schoenen krijgen voor de bergtocht.

'Totaal onverantwoordelijk'

Priester Luigi Chiampo is initiatiefnemer van het project om de migranten te helpen. Hij moet glimlachen als hem wordt gevraagd of hij en de andere hulpverleners niet het risico lopen om beschuldigd te worden van het faciliteren van illegale migratie.

"Wij brengen ze natuurlijk absoluut niet over de grens. We zijn er puur om te zorgen dat deze mensen niet een te groot risico lopen en dat met de dood moeten bekopen", vertelt hij. "Het is maatschappelijk totaal onverantwoordelijk om deze mensen zomaar de bergen in te laten gaan, in het holst van de nacht."