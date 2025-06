Waarom afvalverwerkers het vuilnis in grote steden de komende dagen niet ophalen

Geschrapte plannen

"Toen het kabinet aan deze regeerperiode begon, was het van plan om de circulaire economie te stimuleren met de opbrengsten van de plasticheffing", beaamt Ralph Peters, woordvoerder van de Nederlandse Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement (NRVD). "Een circulaire plasticheffing noemde ze het. Het moest enerzijds de circulaire economie stimuleren, en anderzijds het geld ophalen bij fossiele bedrijven."

Maar de plasticindustrie kwam hiertegen in verweer, vertelt Peters. Inmiddels is het plan geschrapt. "Bij de besluitvorming over de voorjaarsnota heeft de coalitie besloten daar gehoor aan te geven, en dus kijken ze nu naar het einde van de keten om het bedrag op te halen."

'Voor 25 euro rijden ze de grens over'

Volgens Buitenhuis is de belastingheffing funest voor de sector. "Wij moeten in één keer 600 miljoen ophoesten. Dat betekent dat onze concurrentiepositie ten opzichte van het buitenland volledig in zal storten." De poorttarieven van de inzamelingspunten zullen namelijk met zo'n 150 euro gaan stijgen, vertelt hij.

"Maar voor 25 euro rijden ze de grens over. Ze gaan dus ons afval transporteren naar landen waar de verwerking goedkoper, maar ook slechter voor het milieu is." Buitenhuis noemt het besluit van de regering "onbegrijpelijk."