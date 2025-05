Plastictaks voor bedrijven verdwijnt, waardoor je mogelijk meer gaat betalen om afval weg te gooien: zo zit dat

Lobby vanuit verpakkingsindustrie

De verpakkingsindustrie heeft enorm gelobbyd, denkt Buurman, tegen de verplichting om meer gerecycled plastic te verwerken en tegen de plastic-heffing.

"De norm (voor gerecycled plastic, red.) zou een verplichting zijn van het percentage dat uit recycling 'bijgemengd' moet worden bij nieuw, fossiel plastic. De norm zou rond de 20 of 30 procent komen te liggen. Dat is nu losgelaten."

Producenten en retailketens zouden moeten betalen

"Het fossiele plastic komt goedkoop uit China en de VS", vertelt Buurman. "Gerecycled plastic kan wel tot 500 euro per 1.000 kilo duurder zijn dan fossiel plastic. Daar kunnen recyclingbedrijven nu niet rendabel op doordraaien. Dus die verplichting om meer gerecycled plastic te gebruiken, is een belangrijke stimulans voor de producenten en retailketens om hun plastic verpakkingen terug te dringen."

De afvalstoffenheffing, waar het kabinet nu dus mee komt, heeft volgens hem 'geen sturend effect voor producenten om hun plastic gebruik terug te dringen.' "De Jumbo's, AH's en Gamma's zouden eigenlijk de prijs moeten gaan betalen, zij moeten de prijsprikkel voelen om zo min mogelijk fossiel plastic te gebruiken."

'Problematisch'

"Op papier is iedereen altijd vóór plastic recycling maar ik zie geen voorstellen die daarbij helpen", gaat Buurman verder. "En zo blijft er alsmaar nieuw plastic op de markt komen."

"Terwijl we steeds meer weten over hoe schadelijk plastic is voor onze gezondheid en hoe microplastic inmiddels overal in zit, vertaalt dat zich toch niet in beleid. Er is een afnemend gevoel van urgentie, alsof we niets kunnen ondernemen tegen al het plastic dat ons overspoelt. Dat is problematisch", sluit hij af.