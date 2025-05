Waarom afslankmethode Weight Watchers, dat faillissement aanvroeg, 'beperkt is voor mensen met obesitas'

Groei in overgewicht

Het aantal mensen met overgewicht groeit nog altijd in Nederland, weet Van Rossum. "We hebben een kraan die wijd open staat, er komen elke dag mensen met overgewicht bij."

"Een kraan dichtzetten is de leefomgeving gezond maken, op school, enzovoorts. En bij mensen die al obesitas hebben moet je leefstijlverandering inzetten."

Advies van fitfluencers

Veel mensen zoeken voor een gezondere leefstijl advies van fitfluencers, het lastige daarbij is dat het effect moeilijk te bewijzen is.

Je kunt het ook in simpeler dingen zoeken, adviseert van Rossum: "Er is een gratis app van het voedingscentrum dat elk supermarktproduct scant om te zien of het gezond is."

'Heb er nog steeds wat aan'

Angela Groothuizen is niet verrast dat het doek valt voor Weight Watchers. "Ik zag het faillissement wel aankomen; veel mensen zijn te zwaar en nu is er een medicijn - Ozempic - dat enorm goed kan werken, dat zie ik bij vrienden."

"Maar toch, het idee dat wat je erin stopt niet meer moet zijn dan wat je gebruikt is voor mij de basis." Persoonlijk heeft WW voor Groothuizen veel betekent. "Ik voel me nu op mijn 65ste veel fitter dan op mij 45ste, ik heb geleerd over de gezonde keuzes bij WW en daar heb ik tot op de dag van vandaag wat aan."