Waar te beginnen? Ik-wil-wat-doen-markt helpt wereldverbeteraars met keuzestress

Het gevoel dat je iets wil doen om de wereld te verbeteren, maar geen idee waar te beginnen? Dat hadden Didi-Anne en vier van haar vriendinnen ook. Zij organiseerden daarom de Ik-wil-wat-doen-markt. "Je wil niet gewoon gaan zitten breien."

"Ik liep tegen het probleem aan dat ik heel graag iets wilde doen voor een betere wereld, maar niet wist waar ik moest beginnen", zegt mede-organisator Didi-Anne Cieremans. "De drempel lag vrij hoog, er waren veel keuzes, en toen dacht ik: 'Nou, dan gaan wij die mensen gewoon helpen en een markt neerzetten'." Offline activisme Gisteren was de tweede editie van deze markt in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Op drie verdiepingen stonden meer dan 60 organisaties, van klimaatorganisatie Extinction Rebellion tot de Dolle Mina's tot Robin Food, een stichting die zich inzet voor gratis maaltijden en saamhorigheid. Op de markt konden gelijkgestemden elkaar vinden, informeren en enthousiasmeren. "Het was eigenlijk ook handig voor mezelf", lacht Cieremans. Natuurlijk kan je ook op internet gelijkgestemden zoeken, zegt Cieremans: "Maar het is juist het fijne aan zo'n event dat het offline is. Dat je met mensen in gesprek kan, dat je elkaar in de ogen kan aankijken en dat je kan zeggen: 'Ik wil wat doen, wat wil jij doen?'" Hoop en positiviteit Cieremans maakt zich veel zorgen om de wereld, zegt ze. "Ontzettend. Dat is waarom we deze markt neerzetten. Omdat alle onderwerpen belangrijk zijn, dus hoe kies je dan waar je je voor gaat inzetten?" Ze somt op: "Klimaatproblemen, genderongelijkheid, seksisme, racisme, discriminatie... Dat zijn alle thema's die hier op deze markt aan bod komen. Daar lopen wíj als wereld tegenaan."

Dat is ook een reden waarom we deze markt organiseren: om weer een beetje hoop en positiviteit erin te steken. Want dat hebben mensen die iets goeds willen doen voor de wereld echt nodig, anders hou je het niet vol. Didi-Anne Cieremans, een van de organisatoren van de 'Ik-wil-wat-doen' markt

Het maakt haar boos en verdrietig. "Dat is ook nóg een reden waarom we deze markt organiseren: om weer een beetje hoop en positiviteit erin te steken. Want dat hebben activisten en mensen die iets goeds willen doen voor de wereld echt nodig, anders hou je het niet vol." Combineren met werk Een moeder en dochter bezoeken de markt samen en genieten van een kopje soep van Robin Food. De dochter legt uit waar ze naar op zoek is: "Laagdrempelige mogelijkheden om in actie te komen." Wat dat precies inhoudt, weet ze nog niet helemaal. "Daar probeer ik nu dus achter te komen. Ik merk wel dat hier erg toegewijde vrijwilligers zijn die er wel heel veel tijd aan besteden", ziet ze. "Het is denk ik soms best lastig om dat naast je werk ook nog te combineren. Om te kijken van: wat kan ik dan doen?"