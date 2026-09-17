Eten delen én verspilling tegengaan: Rotterdamse 'buurtkoelkast' groot succes
Het werkt tegen verspilling, helpt mensen die het minder breed hebben én zorgt voor verbinding in de wijk: de buurtkoelkast is al 5 jaar een begrip in de Rotterdamse wijk Delfshaven. En komend kwartaal komen er nog een paar bij.
"Er wordt heel veel gebruik van gemaakt. Het gaat de hele dag door, echt waar", zegt Madelon Stoele van buurthuiskamer Studio Delfshaven. De mede-initiatiefnemer is trots op wat haar koelkast kan doen voor de wijk.
Extra van de markt
Regelmatig komen buurtbewoners langs, om eten te halen, maar ook vaak genoeg om voedsel achter te laten. "Buurtbewoners die wat over hebben of zelfs hiervoor speciaal naar de markt gaan. Die kopen dan drie voor de prijs van twee", geeft ze als voorbeeld.
"Afgelopen zaterdag nog kwam er een mevrouw met tassen, die was naar de markt geweest. En zij legde dat allemaal erin. Ja, ik werd er zo blij van." Want dat is precies de bedoeling van de koelkast.
Pakken wat je wil
Wanneer we Madelon spreken, staat er alleen nog maar een bakje met soep in de koeling op de Watergeusstraat. Maar daar komt al snel verandering in wanneer buurtbewoner Cor langsloopt met kratten vol met zakken gesneden groenten. "Dat delen we mooi allemaal uit!"
De buurtkoelkast is niet zijn eerste stop, vertelt Cor. "Ik heb eerst bij mij in de kelder uitgedeeld. Buren bellen je, of elkaar, en dan komt het hele stelletje in de kelder uitzoeken. Ze nemen een tasje mee en dan mogen ze pakken wat ze willen."
Nog 5 koelkasten
Het is nodig, volgens Cor. "Want volgend jaar gaan we weer meer betalen, allemaal. Het is natuurlijk heel zielig, ook voor mensen met kinderen. Die kunnen ook niet sporten en dergelijke. Die ouders kunnen dat ook niet betalen, die zitten op een houtje te bijten."
De koelkast in Delfshaven staat er ondertussen al 5 jaar. Het is de voorloper geweest van nog vijf andere koelkasten die het afgelopen jaar verspreid over de stad zijn geplaatst. "Er staan voor het aankomende kwartaal nog vijf op de planning", vertelt Madelon, die samen met de gemeente de koelkasten regelt. En zij denkt dat er daarna nog wel meer zullen volgen.
Waar 'buurtkoelkasten' misschien nog niet op heel veel plekken te vinden zijn, worden buurtkastjes met houdbaar voedsel en kleding steeds normaler. Er zijn verdeeld over het land ondertussen 556 buurtkastjes, volgens de buurtkastjeskaart. Daarbij zijn er 5.462 minibiebs, waar je boeken kan achterlaten of meenemen.
Koelkasten waarin eten staat om te delen, zoals in Delfshaven, staan ook in steeds meer steden. Zo kan je naast Rotterdam ook in bijvoorbeeld Zutphen, Amsterdam of Purmerend buurtkoelkasten vinden.
Weggooien tegengaan
Dat hier op zoveel plekken behoefte aan is, is ergens natuurlijk jammer, zegt Madelon. "Liever heb je het niet nodig." Maar ze focust liever op het positieve. "Tonnen aan eten wordt verspild in Nederland en dit is weer een middel om die grotere voedselstromen terug naar de wijk te krijgen. Dus als het gaat over voedselverspilling is het wel weer mooi dat ze er zijn. Het zijn mini-voedselhubs."
Al betekent dat niet dat al het eten in de koelkast wordt gegeten voordat het over de datum gaat. "Ik kom hier wel regelmatig aan dat ik denk: iew. Dan heeft iemand er wel misschien iets goedbedoeld in gelegd, maar ziet het er niet uit, want dan is het opengemaakt bijvoorbeeld." Ze moet dus ook weleens iets weggooien.
Leuke praatjes
Al met al is Madelon blij dat ze op deze manier iets kan betekenen voor haar wijk en voor de rest van Rotterdam. En ook in veel andere steden zijn er soortgelijke initiatieven te vinden, waardoor mensen zich minder zorgen hoeven te maken over voedsel.
En de verbinding in de wijk? Ook dat brengt de koelkast met zich mee, zegt Madelon lachend. "Ik ben altijd heel blij om Cor hier te zien. We hebben altijd een leuk praatje."