Eten delen én verspilling tegengaan: Rotterdamse 'buurtkoelkast' groot succes

"Er wordt heel veel gebruik van gemaakt. Het gaat de hele dag door, echt waar", zegt Madelon Stoele van buurthuiskamer Studio Delfshaven. De mede-initiatiefnemer is trots op wat haar koelkast kan doen voor de wijk.

Extra van de markt

Regelmatig komen buurtbewoners langs, om eten te halen, maar ook vaak genoeg om voedsel achter te laten. "Buurtbewoners die wat over hebben of zelfs hiervoor speciaal naar de markt gaan. Die kopen dan drie voor de prijs van twee", geeft ze als voorbeeld.

"Afgelopen zaterdag nog kwam er een mevrouw met tassen, die was naar de markt geweest. En zij legde dat allemaal erin. Ja, ik werd er zo blij van." Want dat is precies de bedoeling van de koelkast.

Pakken wat je wil

Wanneer we Madelon spreken, staat er alleen nog maar een bakje met soep in de koeling op de Watergeusstraat. Maar daar komt al snel verandering in wanneer buurtbewoner Cor langsloopt met kratten vol met zakken gesneden groenten. "Dat delen we mooi allemaal uit!"

De buurtkoelkast is niet zijn eerste stop, vertelt Cor. "Ik heb eerst bij mij in de kelder uitgedeeld. Buren bellen je, of elkaar, en dan komt het hele stelletje in de kelder uitzoeken. Ze nemen een tasje mee en dan mogen ze pakken wat ze willen."