Waar blijven de mannen die zich uitspreken over geweld tegen vrouwen? 'Het onderwerp doet wat minder, merk ik'
De moord op de 17-jarige Lisa uit Abcoude maakt veel los. Waarom kunnen vrouwen en meisjes nog altijd niet veilig over straat? Op social media eisen vrouwen hun ruimte op: 'Blijf van ons af!' Maar vanuit de 'kant' van de mannen blijft het opvallend stil.
EenVandaag vroeg daarom op straat aan mannen hoe zij naar de gebeurtenissen van de afgelopen week aankijken. Spreken ze zich uit over het geweld tegen vrouwen, bijvoorbeeld op social media of tegen familie en vrienden? En spreken ze andere mannen aan als zij zich vrouwonvriendelijk gedragen? "Ik vind dat wel moeilijk."