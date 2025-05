VS stopt met ontwikkeling van vogelgriepvaccin voor mensen, en dat is niet zonder gevolgen

Zelfde technologie als covid-vaccin

Dat betekent ook dat deze vaccins veel sneller werken dan de klassieke vaccins. Deze technologie is gebruikt voor covid-vaccins en heeft een belangrijke rol gespeeld in het onder controle krijgen van de pandemie.

"Daarom ging het uiteindelijk zo snel beter tijdens de pandemie en dat mechanisme dreig je nu kwijt te raken", vertelt Koopmans.

Publieke belang

Hoewel Moderna niet het enige bedrijf is dat dit soort vaccins ontwikkelt, is het wel een belangrijke speler. Moderna heeft met de covid-vaccins miljarden verdiend. Je zou je dus kunnen afvragen of het bedrijf niet zelf de ontwikkeling kan bekostigen in plaats van de Amerikaanse overheid. "Dat is een terechte vraag", merkt Koopmans op.

"Het is een risico-investering, want niemand weet of je het echt nodig gaat hebben. En je ziet ook dat andere vaccin-bedrijven daarom alweer gestopt zijn met ontwikkelen." Het is dus volgens haar niet vreemd om de verantwoordelijkheid daarvoor, vanwege het publieke belang, bij overheden te leggen.