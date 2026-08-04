Vrouwen vallen vaker uit door stress: zo grijpen deze werkgevers in

Door stressklachten vallen we steeds vaker uit op werk. De afgelopen 5 jaar steeg het stressgerelateerde verzuim met 43 procent. Opvallend is dat vrouwen twee keer zo vaak door stress uitvallen dan mannen. Sommige bedrijven proberen daar iets aan te doen.

De cijfers zijn afkomstig van arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare. Zij zagen het totale ziekteverzuim in 2025 licht stijgen, maar volgens de onderzoekers viel één groep duidelijk op: vrouwen tussen 25 en 45 jaar. Zij melden zich een stuk vaker ziek dan mannen en zijn ook gemiddeld langer afwezig vanwege stress. Meer aandacht nodig Het verzuimpercentage onder vrouwen ligt al jaren hoger dan onder mannen, niet alleen als men kijkt naar stressgerelateerde klachten. Met name in de leeftijdscategorie van 35 tot 45 jaar en 55 tot 65 jaar melden zich veel vrouwen ziek, dat blijkt uit de laatste cijfers van het CBS. Volgens de onderzoekers van ArboNed en HumanCapitalCare moeten werkgevers meer aandacht krijgen voor vrouwengezondheid op de werkvloer, maar ook voor levensfasen waarin de gezondheid van vrouwen een belangrijke rol speelt.

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Vrouwenspreekuur Dat is precies wat het Haaglanden MC in Den Haag probeert te doen. Als tweede ziekenhuis van Nederland startte het begin dit jaar een vrouwenspreekuur voor eigen medewerkers. Twee keer per maand kunnen werknemers van het ziekenhuis bij de afdeling gynaecologie terecht om daar hun klachten te bespreken. Voor het komende half jaar zit het spreekuur al volgeboekt.

Alle vrouwen in het ziekenhuis zijn welkom. gynaecoloog Sanne Visser over het vrouwenspreekuur

"Alle vrouwen in het ziekenhuis zijn welkom", vertelt gynaecoloog en initiatiefnemer van het vrouwenspreekuur Sanne Visser. "Het verzorgende personeel, de medisch specialisten, het ondersteunend personeel en zelfs de facilitaire dienst dus de schoonmaak weten ons te vinden."

Vrouwen vallen vaker uit op werkvloer door stress

'Fijn en veilig' Een van de vrouwen die het spreekuur onlangs heeft bezocht, is Saskia Hendriks. Ze werkt als HR-adviseur en stond vanuit die rol aan de wieg van het vrouwenspreekuur. Zelf boekte ze een consult vanwege overgangsklachten. "Ik merk dat ik hulp kan gebruiken bij het in toom brengen van emoties die ik rationeel niet in de hand hebt", vertelt Hendriks tijdens het spreekuur aan gynaecoloog Visser. "Ik kan overvallen worden door emoties of een soort spanning alsof je een deadline niet haalt, terwijl ik daar geen redenen voor hebt." Dat ze deze zaken bespreekt met een collega, voelt niet gek, vertelt ze. "Ik vond het eigenlijk heel fijn om dit met een collega te bespreken. Ik weet hoe goed ze zijn. Het voelde juist heel veilig."

'Levensfase-bewust beleid' "Je kunt zeggen: 'Het is jouw probleem, zoek het maar lekker uit.' Maar dan wordt diegene ziek. Het is een kwestie van een gezamenlijke inspanning", vertelt manager Marjolein Jansen. Zij werkt voor een grote Nederlandse verzekeraar die zich ook inzet voor vrouwengezondheid.