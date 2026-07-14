Vrijspraak voor doodrijden Tamar (14): waarom 'lage' straffen bij verkeersongelukken vaak tot boosheid leiden
Het OM eiste een celstraf van 8 weken tegen Jamal T., die in 2020 de 14-jarige Tamar doodreed. Maar vandaag is hij door de rechtbank vrijgesproken. Straffen voor verkeersdelicten lijken vaak 'laag', tot verontwaardiging van sommigen.
In rechtszaken die draaien om fatale verkeersongelukken blijven nabestaanden vaak teleurgesteld achter, vanwege de laagte van de straf. Zo liepen de ouders van Tamar uit Marken vanmiddag weg uit de zittingszaal, terwijl de rechter de uitspraak voorlas. Hun 14-jarige dochter werd in de nacht van 25 juli 2020 doodgereden nadat ze van huis was weggelopen.
Niet genoeg bewijs
De 33-jarige autobestuurder uit Duitsland is dus vrijgesproken. In eerste instantie kreeg hij een boete voor het 'te weinig op de weg letten'. De nabestaanden van Tamar legden zich hier niet bij neer. Ze denken dat er meer aan de hand was. De zaak werd heropend, maar vandaag bleek na meer onderzoek dat er geen extra bewijs is.
Volgens de rechtbank ontbreekt het overtuigende bewijs dat bestuurder T. niet voldoende heeft opgelet op de weg, omdat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn telefoon. Voor deze overtreding had het Openbaar Ministerie 2 weken cel geëist. Volgens de rechtbank heeft T. mogelijk 2,5 seconden niet op de weg gelet en dat vindt de rechtbank niet aanmerkelijk onvoorzichtig.
Verontwaardiging
Bovendien hoefde de bestuurder geen persoon op de weg te verwachten, volgens de rechtbank. De rechtbank sprak T. ook vrij van doorrijden na een ongeval, zonder zich te bekommeren om het slachtoffer. Voor dit misdrijf had het OM een celstraf van 6 weken geëist. De verdachte dacht over een dier te zijn gereden.
De persrechter legt uit waarom deze straf is besloten. "De bestuurder heeft geen schuld aan het ongeluk", zegt hij. "Als rechter moet je kijken: valt de bestuurder een verwijt te maken? En dat staat eigenlijk los van hoe ernstig de gevolgen zijn. Het kan gebeuren dat de bestuurder maar een klein verwijt kan worden gemaakt, en dat hem dus ook niet een hele zware straf kan worden opgelegd." Advocaat Sébas Diekstra stond de familie van Tamar bij en ook slachtoffers in andere verkeerszaken. "De familie is uit het veld geslagen, zacht uitgedrukt." Volgens de advocaat moet de Wegensverkeerwet kritisch worden bekeken. "Als je ziet dat de rechtspraak in de rechtszaal tot gevoelens van onvrede of onrechtvaardigheid leidt, dan moet je er echt iets mee als samenleving."