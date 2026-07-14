Vrijspraak voor doodrijden Tamar (14): waarom 'lage' straffen bij verkeersongelukken vaak tot boosheid leiden

In rechtszaken die draaien om fatale verkeersongelukken blijven nabestaanden vaak teleurgesteld achter, vanwege de laagte van de straf. Zo liepen de ouders van Tamar uit Marken vanmiddag weg uit de zittingszaal, terwijl de rechter de uitspraak voorlas. Hun 14-jarige dochter werd in de nacht van 25 juli 2020 doodgereden nadat ze van huis was weggelopen.

Niet genoeg bewijs

De 33-jarige autobestuurder uit Duitsland is dus vrijgesproken. In eerste instantie kreeg hij een boete voor het 'te weinig op de weg letten'. De nabestaanden van Tamar legden zich hier niet bij neer. Ze denken dat er meer aan de hand was. De zaak werd heropend, maar vandaag bleek na meer onderzoek dat er geen extra bewijs is.

Volgens de rechtbank ontbreekt het overtuigende bewijs dat bestuurder T. niet voldoende heeft opgelet op de weg, omdat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn telefoon. Voor deze overtreding had het Openbaar Ministerie 2 weken cel geëist. Volgens de rechtbank heeft T. mogelijk 2,5 seconden niet op de weg gelet en dat vindt de rechtbank niet aanmerkelijk onvoorzichtig.