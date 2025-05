VodafoneZiggo werkt samen met omstreden en agressieve belbureaus: 'Nieuwe klanten worden op grote schaal misleid'

Nep-recensies verwijderd

Opmerkelijk is dat VodafoneZiggo de bedrijven in kwestie juist publiekelijk beloonde: MAE Group werd in 2022 uitgeroepen tot 'Specialized Reseller of the Year', Quick Net Solutions volgde een jaar later. En dat terwijl op fora en klachtenwebsites al jarenlang honderden meldingen binnenkomen van mensen die zich misleid of onder druk gezet voelen.

Op de websites van de resellers zelf klinken alleen positieve geluiden, al blijken de 'tevreden klanten' bij nader inzien niet te bestaan. Een zogenoemde 'familie Baars' die LinqNet aanprijst, blijkt een stockfoto van een Fins koppel, gebruikt op tientallen andere websites. Na vragen van het EenVandaag en het FD zijn de nep-recensies verwijderd.

Weinig haast

Ondertussen verliest VodafoneZiggo terrein op de telecommarkt. In 2024 stapten ruim 137.000 klanten over. Om de omzet op peil te houden, grijpt het bedrijf naar prijsverhogingen en dus kennelijk ook naar agressieve verkoop via externe partijen.

Volgens de Autoriteit Consument en Markt (ACM) kan een opdrachtgever als VodafoneZiggo aansprakelijk zijn als ingehuurde bureaus de regels overtreden. Maar vooralsnog lijkt het telecombedrijf weinig haast te maken met ingrijpen.