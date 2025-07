VluchtelingenWerk krijgt minder subsidie en waarschuwt: 'Veroorzaakt extra rechtszaken en meer druk op asielstelsel'

Bestuursvoorzitter van VluchtelingenWerk Frank Candel waarschuwt dat deze bezuiniging grote gevolgen kan hebben. "Mensen in de opvang die in een ingewikkelde procedure van de IND zitten, die willen begrijpen wat ze aan het doen zijn. Die willen weten wat een brief van de IND betekent. Dat is onze rol."

'Ze snappen er geen 'jota' van'

"Ze krijgen hun brief in het Nederlands, ze begrijpen er geen 'jota' van. Dus wij leggen uit wat er in de brief staat", schetst hij. "Daarvoor kunnen we er straks minder zijn. Zeker voor de meest kwetsbaren is dat heftig. Als wij er niet zijn, dan gaan veel mensen onvoorbereid de ingewikkelde asielprocedure in."

Dat is ingewikkeld voor de asielzoekers, maar Candel waarschuwt voor een tweede effect. "Als mensen onvoorbereid de procedure ingaan, dan betekent dit vooral dat mensen niet met de goede stukken komen. Dat leidt vaker tot een onterechte afwijzing en dus weer een gang naar de rechter. Dit leidt dus tot veel extra rechtszaken en vertraging."

Afhankelijk van overheidsgeld

Vluchtelingenwerk botste vaak met het kabinet over vluchtelingenbeleid, maar is tegelijkertijd deels afhankelijk van overheidsgeld, vertelt bestuurskundige Paul Frissen. "Ze zijn natuurlijk aan de ene kant een ideële organisatie die voor mensenrechten en vluchtelingenrechten pleit en daar lobby voor voert. En aan de andere kant zijn ze de uitvoerders van specifiek overheidsbeleid op het terrein van vluchtelingen."

Hij gaat verder: "En dat eerste botst vaak met het tweede. Want wat goed vluchtelingenwerk is, daar heeft de politiek vaak andere opvattingen over dan de organisatie VluchtelingenWerk zelf."