Asielzoekers Alex en Rahim kronen zich tot kampioen: 'Als ik boos ben, ga ik voetballen, dan vergeet ik het even'

Op een boot in de haven van Zaandam wonen ruim honderd asielmigranten uit alle windstreken, voornamelijk mannen. Sommigen zijn pas net in Nederland, anderen wachten al jaren op een woning. Wat hen bindt: hun verblijf in een opvanglocatie van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), en hun wekelijkse voetbaltraining bij amateurclub Rood-Wit Zaanstad. Het veld biedt rust, structuur én hoop.

'Ik wil werken, maar eerst moet ik een thuis hebben'

"Er is weinig privacy", zegt Alex Kulhman (22) over de azc-boot. Hij komt uit Oeganda en verblijft al sinds 2019 in het Nederland. "Het is moeilijk om rust te vinden, laat staan om je ergens thuis te voelen." In november 2024 kreeg hij zijn verblijfsvergunning. Sindsdien wacht hij op een woning in Zaandam. Tot die tijd woont hij met zijn vriendin en hun kind in een kamer die hij deelt met acht anderen.

Alex is dankbaar voor zijn status, maar maakt zich zorgen over vrienden die nog in onzekerheid verkeren. En over hoe vluchtelingen vaak worden weggezet in het publieke debat. "Ze zeggen: Oeganda is veilig. Maar wie echt weet hoe het zit met politieke tegenstanders of LHBTI'ers, snapt dat dat niet klopt."