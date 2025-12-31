Vitesse verloor dit jaar haar proflicentie en verdween daarmee uit het betaald voetbal, maar toch kwam daar, na een hoger beroep van de club, het nieuws dat de club mocht blijven bestaan. Een enorme opluchting voor mensen met een geel-zwart hart.

Vitesse-fan Marcel van Roosmalen over chaotisch jaar bij zijn voetbalclub: 'Ik werd er niet goed van!'

De inname van de proflicentie was het gevolg van jarenlang financieel wanbeleid. De KNVB oordeelde dat het op deze manier niet langer voort kon duren, de rechter gaf ze gelijk en Vitesse verdween uit het betaald voetbal. Niet veel later zorgde een spoedprocedure er alleen alsnog voor dat de Arnhemse club terugkeerde in de Eerste Divisie. 'Ontluisterend om te zien' De rechter oordeelde dat de KNVB onzorgvuldig heeft gehandeld bij het afnemen van de licentie. Een waar volksfeest barste als gevolg los. Columnist Marcel van Roosmalen blikt terug op het turbulente jaar. Hij is trots Vitesse-fan en was met stomheid geslagen door het nieuws dat zijn club verdween. "Het is bijna niet samen te vatten wat er afgelopen jaar is gebeurd, het was ontluisterend om te zien", vertelt de columnist. Niet eerder had hij door hoeveel de club voor hem betekende. "Dat hakte er echt in. Ik wilde überhaupt helemaal geen voetbal meer kijken."Het crisisjaar deed de hem veel pijn. "Het gras werd niet meer gemaaid, de tribunes bleven leeg en dat terwijl de competitie begon zonder ons. Ik werd er oprecht niet goed van."

Werkloze spelers melden zich Het eerste elftal en de jeugdteams kende een ware leegloop na de inname van de proflicentie. Spelers gingen massaal opzoek naar een nieuwe club. Een plek waar zij wel nog op het hoogste niveau uit konden komen. Hierna zag Van Roosmalen iets bijzonders gebeuren."Toen het tij keerde en er opeens toch weer gevoetbald mocht worden, waren er heel weinig spelers over." "Vanuit heel het land kwamen er werkloze spelers om te solliciteren bij Vitesse", vertelt hij verder. Dat deze spelers zonder werk zaten, wat mogelijk iets over het spelniveau zegt, maakt de columnist niets uit. "Het maakte mij niet uit wie er zou spelen, als er maar mensen op het veld zouden staan. Het ging mij er om dat het instituut - Vitesse - bleef bestaan. Ik zou voor iedereen geklapt hebben." 'Je voelt je machteloos' Ook andere fans keken machteloos toe wat er met hun club gebeurde, vertelt supporter Michiel Brouwer. "Het was echt een rollercoaster met kleine pieken en diepe dalen. Ik voelde paniek en machteloosheid. De vraag die bleef hangen was: 'wat kan ik doen als supporter?' Hij besloot niet bij de pakken neer te gaan zitten en richtte het initiatief 'Red Vitesse' op. Zijn utopische doel was om 19 miljoen euro in te zamelen, de volledige schuld van de Arnhemse club. Dit werd uiteindelijk 2 miljoen euro. "Mijn hoofddoel was om mensen te activeren om te laten blijken dat de club echt niet mocht verdwijnen en dat is gelukt."

Dankbaarheid vanuit Vitesse Mede dankzij zijn initiatief staat Vitesse er nu een stuk beter voor. De club is hem dankbaar voor zijn diensten en gaf hem een bijzonder cadeau. "Ik kreeg een shirt met daarop het nummer 12 en mijn achternaam." Het nummer is symbolisch, want hij is de twaalfde man van het team. Brouwer erkent dat er nog veel werk aan de winkel is voor zijn club. Voor nu is Vitesse in ieder geval van de laatste plek in de Eerste Divisie af. Vanaf plek negentien lijkt de enige weg omhoog te zijn in 2026.