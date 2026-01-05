Verplicht een helm op bij het schaatsen: Sportraad wil het overal, bij 18 van de 21 ijsbanen hoeft het nog niet

Slechts drie kunstijsbanen hebben een helmplicht voor schaatsers, zo blijkt uit een rondgang langs 21 Nederlandse kunstijsbanen: Thialf in Heerenveen, De Elfstedenhal in Leeuwarden en IJsbaan De Vliet in Leiden. Bij de andere kunstijsbanen is het dragen van een helm niet verplicht.

Advies om helm te dragen

In de meeste gevallen wordt de recreatieve schaatser wel geadviseerd om een helm te dragen, maar verder dan een dringend advies gaat dat niet.

Opvallend is dat voor het dragen van handschoenen wél een verplichting geldt.

Heftig ongeluk

"Wij hebben de helmplicht vorig jaar al ingevoerd omdat we een heftig incident op het ijs hadden", zegt Yvonne Kager, business manager bij schaatsbaan Thialf.

"Daar moest zelfs een ambulance aan te pas komen. En als je een pols breekt, is dat heel vervelend, maar dan ben je na een week of zes wel weer hersteld. Bij hoofdletsel kan het veel verstrekkender gevolgen (grote gevolgen, red.) hebben."