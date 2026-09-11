Verliezen we de controle over AI? Dit kunnen we eraan doen

Opnieuw heeft een onderzoeker gewaarschuwd dat we de ontwikkeling van AI niet meer in de hand hebben. Het leidde tot onrust, maar zijn het terechte zorgen? We kunnen veel doen om de macht van AI in te perken.

De onrust ontstond na het vertrek van de 27-jarige Jacob Coxon bij AI-ontwikkelaar Anthropic. Hij deed dat met een bericht op X met als verontrustende boodschap: "Ze racen af op zelfverbeterende super-intelligentie en gokken daarbij met ons leven". Onder zijn X-bericht meldden zijn collega's dat er meer dan 10 procent kans is dat AI binnen de komende 10 jaar 'alle mensen kan uitroeien'. Eerder waarschuwde bekende natuurkundige Stephen Hawking daar ook al voor. Terechte zorgen? "Zelfs ik vind het spannend", zegt AI-expert Jarno Duursma, "dus dat zegt wel wat." "Mensen die werken bij die grote AI-bedrijven zien nu dat het wel heel snel gaat. Daar komen de grootste zorgen vandaan. Mensen zitten in een soort 'kapitalistische wurggreep'. Ze kunnen daar niet aan ontsnappen en die systemen worden steeds slimmer. Daar hebben ze steeds minder grip op." Volgens Duursma zijn de zorgen terecht. "Het woord 'uitroeien' vind ik wel veel te groot. Dat is gewoon een beetje bangmakerij", zegt hij. "Maar ik denk ook dat er zorgen zijn over systemen die we gewoon niet zo goed meer in de hand hebben, omdat ze onderweg naar een doel, creatieve, maar daardoor misschien ook gevaarlijke dingen doen waar we zelf nooit aan gedacht hadden."

Gevaren AI kan verschillende gevaren met zich meebrengen, zegt Duursma. "Dit soort systemen zijn heel goed in cyberhacking. Dus het aanvallen van bedrijven, van netwerken. Dat is eigenlijk een van de grootste gevaren die op dit moment dreigt, waar je je wel wat zorgen om moet maken. Of dat mensen die er niet zoveel verstand van hebben AI gaan inzetten om dingen plat te leggen, om te hacken, gegevens te stelen of dingen kapot te maken." Ook noemt hij 'biowapens', waarbij bijvoorbeeld een dodelijk virus kan worden gemaakt met behulp van AI. "En alles wat daartussen ligt, wat we dus niet goed kunnen overzien."

Ik zou het liefst pleiten voor een soort internationaal 'atoomagentschap', zoals we dat onderling geregeld hebben bij het strafhof, maar dan op het gebied van AI. AI-expert Jarno Duursma,