Rob Jetten gebruikt AI op social media: 'Mensen gaan denken, is dit de premier of een chatbot?'

Honderden berichten van premier Jetten op social media zijn met AI geschreven, ook persoonlijke berichten. Zijn partij zegt dat het als hulpmiddel is gebruikt, maar hiermee zet de premier ook zijn geloofwaardigheid op het spel, vinden critici.

Minister-president Jetten verschijnt meer dan zijn voorgangers op social media, juist om de kiezer ook een blik van dichtbij te gunnen in het leven van de premier. We zien hem daar energiek, vlot en goed gebekt in beeld verschijnen. Maar nu blijkt dat de teksten van Jetten niet altijd zo authentiek zijn als je op het eerste gezicht misschien zou denken. Honderden berichten Want uit onderzoek van de Volkskrant blijkt namelijk vandaag dat 232 berichten van de premier gemaakt zijn door een AI-model, vergelijkbaar met ChatGPT of Claude. Het gaat om berichten van de minister-president op onder andere Instagram, Facebook en X. Premier Jetten liet vandaag weten niet te denken dat dit zijn geloofwaardigheid schaadt. "Driekwart van de Nederlanders gebruikt tegenwoordig elke dag AI als hulpmiddel. En dat geldt ook voor ons in het dagelijks werk."

Jetten of AI? Tessa van Beest, ervaren speechschrijver voor onder andere Mark Rutte, Sigrid Kaag en Wopke Hoekstra, denkt dat het veelvuldig inzetten van AI gevolgen kan hebben voor het beeld dat kiezers van Jetten hebben. "Het raakt aan de geloofwaardigheid van zijn berichten. Er zijn toch mensen die nu gaan twijfelen als hij iets op social media schrijft: Is dit nou een echte Rob Jetten of is dit AI?" Ook Joris Krijger, AI-ethicus, denkt dat dit gevolgen kan hebben voor de beeldvorming rondom de premier. "Uit dit onderzoek blijkt dat Jetten AI veel vaker gebruikt dan andere politici. Dat kan potentieel wel schadelijk zijn voor hem", legt hij uit. "Alles wat de premier uitspreekt, daar kunnen nu vraagtekens bij gezet worden." Authentiek verhaal Waar het volgens Krijger vooral misgaat, is als je AI gebruikt bij teksten die een emotionele lading hebben. Zoals een AI-geschreven post over kamp Westerbork. "Burgers verwachten op zo'n moment dat je een eigen, authentiek verhaal vertelt. En niet dat je een robot een tekst laat schrijven. Dat is niet zorgvuldig van het team rondom Jetten."

Je wilt dat het echt is, dat hij het ook echt voelt en meent Tessa van Beest

Van Beest sluit zich hierbij aan. "Je stemt uiteindelijk ook op de persoon Rob Jetten. En als Jetten als persoon hier iets zegt te voelen, dan wil je niet dat die tekst afkomstig is van een chatbot. Je wilt dat het echt is, dat hij het ook echt voelt en meent."