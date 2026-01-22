Vereniging voor Anesthesiologie waarschuwt voor websites die illegaal (nep)medicijnen verkopen: 'Dit is levensgevaarlijk'

De Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie roept opsporingsdiensten op om websites die illegale (nep)medicijnen verkopen zo snel mogelijk offline te halen. Ze merken dat patiënten middelen gebruiken zonder dat zij dat als arts van tevoren weten.

Naast de website Funcaps en Slaappillen.net zijn er nog altijd andere websites online waarop illegaal medicijnen tegen angst of slaapproblemen te koop zijn. Ook EenVandaag vond meerdere websites die bekende (nep)medicatie zonder recept verkoopt. De Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie maakt zich grote zorgen over deze illegale handel en waarschuwt. 'Heel erg gevaarlijk' "Het is echt heel erg gevaarlijk om via dit soort websites medicijnen te bestellen", zegt arts Anton de Bruin. Je weet niet wat er in de medicijnen zit en of er vervuilingen zijn. "De normale kwaliteitscontroles voor medicijnen die gelden niet voor dit soort websites." De medicatie die op de websites te vinden is, krijg je normaal gesproken alleen wanneer het voorgeschreven is door een huisarts of medisch specialist. "Die houden rekening met andere medicijnen die je gebruikt, of medische aandoeningen die je hebt." Ze checken doseringen en doen medische follow-ups.

Risico's Stel je komt voor behandeling in een ziekenhuis, dan wil een anesthesioloog, ook wel anesthesist, dat zijn artsen die in het ziekenhuis patiënten onder (volledige) verdoving brengen voor een operatie - ook weten wat iemand gebruikt en in welke hoeveelheid.

Als wij niet weten wat je gebruikt of in welke dosering, kan er hartschade, longschade, hersenschade of andere schade ontstaan. arts Anton de Bruin

Anders kunnen grote risico's ontstaan. "Als wij niet weten wat je gebruikt of in welke dosering, kan er hartschade, longschade, hersenschade of andere schade ontstaan." Het kan zelfs de dood tot gevolg hebben, waarschuwt de arts. Op de intensive care De Bruin haalt een situatie aan van een jonge man die voor een simpele procedure naar het ziekenhuis kwam. Hij werd tijdens de ingreep onwel door middelen die hij zelf had gebruikt, in combinatie met de medicijnen van het ziekenhuis. "De patiënt moest naar de intensive care." De man lag een tijdje aan de hart-longmachine, maar overleefde het gelukkig wel. "Dat was een goed voorbeeld van hoe gevaarlijk dit soort situaties zijn en we komen het helaas steeds vaker tegen." Cijfers over hoe vaak dit voorkomt, heeft hij niet maar hij ziet het 'helaas' met regelmaat.

'Zien het met regelmaat' Patiënten moeten het met hun arts bespreken als ze dit soort middelen gebruiken. En ook artsen zouden er meer naar moeten vragen, zegt hij. "We vragen bij mensen naar middelengebruik als alcohol, roken of andere zaken", legt hij uit. "Maar we vragen niet door over waar het vandaan komt. Ik denk dat we dat misschien vaker zouden kunnen doen." Tientallen doden Hoe gevaarlijk illegaal verstrekte middelen of medicijnen zijn, bleek eind vorig jaar. Tientallen doden werden in verband gebracht met de illegale handel in (nep)medicijnen en drugs. Alleen al in het geval van Funcaps onderzoekt justitie nu in totaal 49 verdachte sterfgevallen. En het Erasmus MC becijferde afgelopen december voor de NOS dat er sinds oktober 2024 waarschijnlijk dertien mensen zijn overleden. 22 mensen werden opgenomen met een vergiftiging. Bij die mensen zijn 'nitazenen' aangetroffen, synthetische opioden waarvan een kleine hoeveelheid al goed is voor een overdosis.

Offline halen De eigenaren achter Funcaps werden afgelopen zomer aangehouden door de opsporingsdienst van de NVWA voor handel in illegale geneesmiddelen. De mannen werden in België eerder al veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur voor de invoer van verboden middelen. Daar vielen ook doden en was er een overdosis gelinkt aan de middelen van Funcaps. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGZ) is verantwoordelijk voor toezicht op de handel in illegale (nep)medicijnen. Maar ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de Nationale Politie zijn betrokken. Wat betreft arts De Bruin mogen dit soort websites allemaal uit de lucht worden gehaald. "Als dit soort websites worden opgespoord en offline worden gehaald, dan zal dat denk ik al een hoop helpen." 42 miljoen euro Ondanks de enorme risico's zijn er nog altijd websites die doorgaan met dit soort handel. "Het kan toch niet zo zijn dat je je geld wil verdienen op deze manier?", zegt de arts. "Dit is echt levensgevaarlijk." Een anesthesioloog doet er zo'n 12 tot 15 jaar over om te leren begrijpen hoe je met dit soort medicijnen om moet gaan, zegt hij.