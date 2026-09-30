Verenigd Koninkrijk terug in EU? Waarom Britse premier Andy Burnham dat nu ineens opwerpt

Dinsdag vertelde Burnham tijdens zijn eerste toespraak als premier al dat hij naar verschillende opties keek voor de relatie met de Europese Unie. Het vertrek uit de EU, dat Brexit wordt genoemd, heeft volgens hem 'meer kwaad dan goed' gedaan. In een interview met de BBC noemde hij woensdag dat hij terugkeren als een van die opties ziet.

Terug naar de EU?

Volgens expert EU-VK relaties Rem Korteweg van Clingendael moeten we de uitspraken van Burnham vooral zien als een 'openingsschot'. De premier probeert vooral te peilen hoe Europa kijkt naar een eventuele terugkeer. "Wat zou de Europese Unie van het Verenigd Koninkrijk verwachten of willen als tegenprestatie nu de Britten deze discussie weer willen openen?"

Voor serieuze gesprekken over een 'Breturn', een terugkeer (return) van Groot-Britannië bij de EU, is het dus nog echt te vroeg. Maar Korteweg denkt wel dat beide partijen wat aan elkaar zouden kunnen hebben. "We delen een Noordzee waarvan we de veiligheid echt met elkaar willen beheren en bewaken."