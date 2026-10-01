Verduurzamen lukt bijna niet voor huiseigenaren met laag inkomen: 'Kloof in energietransitie'

Marjo van der Veen kocht zo'n 9 jaar geleden een vrijstaande woning in het puntje van Groningen. "Het was dichtbij de kinderen en betaalbaar", vertelt ze. Destijds was ze totaal niet bezig met de energieprijzen: "Maar nu heb ik het kouder dan eerst en moet ik alsnog fors bijbetalen."

Energiearmoede

Gemiddeld geven huishoudens in Nederland 5 procent van het inkomen uit aan energie. Als dat 8 tot 10 procent is, dan val je volgens onderzoeksinstituut TNO onder de 'risicohuishoudens' en ligt energiearmoede op de loer. Vanaf 10 procent wordt het voor veel huishoudens lastig om de rekening te betalen. Volgens TNO zijn er op dit moment 1,1 miljoen risicohuishoudens en leven 503.000 in energiearmoede. Marjo is er daar een van.

In de groep risicohuishoudens hebben we het vooral over mensen in huurwoningen: zo'n 94 procent. Voor deze groep is er al veel gedaan om verduurzaming te stimuleren: zo zijn verhuurders verplicht om voor 1 januari 2029 hun woningen te hebben verduurzaamd tot energielabel D.

Zelf verantwoordelijk

De overige 67.000 risicohuishoudens wonen in koophuizen en zijn zelf verantwoordelijk voor verduurzaming. "Je kunt mensen niet dwingen", zegt Peter Mulder, onderzoeker energiearmoede bij TNO.

"Op den duur worden kopers met lage inkomens de grootste achterblijvers. Dan krijg je een kloof tussen mensen die wel en niet meekunnen in de energietransitie."