Verdien jij meer of minder dan je collega's? Door nieuwe Europese regels moet je werkgever straks open zijn over salarissen

In Nederland praten we niet makkelijk over salaris, maar er gaat wat veranderen. Door nieuwe Europese regels moeten werkgevers straks open zijn over wat mensen verdienen. Het moet ongelijkheid tegengaan, maar werkt het ook? "Het is een zetje in de rug."

Weet jij wat je collega's verdienen? Binnenkort misschien wel, want vanaf 1 januari 2027 gaat in Nederland een wet in die werknemers meer inzage geeft in de salarissen op jouw werk. Je kun niet per collega opvragen wat diegene precies verdient, maar je kunt wel zien hoeveel mensen met hetzelfde werk gemiddeld verdienen. Ook kun je inzien hoe dit per geslacht verdeeld is. Daarnaast moeten bedrijven bij vacatures aangeven welk salaris bij een functie hoort. Loonkloof tegengaan De hoop is dat deze wet de ervoor zorgt dat salarissen eerlijker verdeeld worden in een organisatie, zegt Henrieke van Bommel, onderzoeker Diversiteit en Inclusie aan de Open Universiteit. "Hiermee kun je ook een eerlijker gesprek voeren over je eigen salaris en of dat wel klopt", vertelt ze. Deze wet zorgt er niet alleen voor dat je kunt zien hoe het staat met salarissen van mensen met je eigen functie, maar het verplicht grotere bedrijven ook om in een rapport naar buiten te brengen hoe de salarissen verdeeld zijn per geslacht in een organisatie. "Dus dan krijg je als medewerker ook te zien van wat is de loonkloof in onze organisatie? En wat is de loonkloof voor mij en mijn directe collega's?"

Nog steeds verschillen tussen mannen en vrouwen De wet is vooral bedoeld om de verschillen in salaris tussen mannen en vrouwen kleiner te maken, maar hoe groot is het verschil in inkomen eigenlijk? "Het hangt er een beetje vanaf waar je naar kijkt", zegt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom Centraal Bureau voor de Statistiek. "Als je puur kijkt naar de uurloon dan verdienen mannen toch wel een stukje meer, zo'n 15 procent meer per uur." Maar daar zijn volgens hem ook een aantal logische verklaringen voor: "Het heeft er ook mee te maken dat mannen vaak hogere functies bekleden, meer werkervaring hebben en in sectoren werken waar meer verdiend wordt." Maar als al die zaken worden weggehaald, blijft er nog steeds een groot verschil tussen mannen en vrouwen over. "Dan zit er nog steeds een gat van zo'n 4 à 6 procent." Oftewel, minder salaris voor hetzelfde werk. Economisch zelfstandig Mannen zijn vaker economisch zelfstandig zegt Van Mulligen, wat vooral bij echtscheidingen weer een rol speelt. Het zorgt voor een ongelijke positie, omdat mannen zichzelf makkelijker kunnen redden als ze alleenstaand worden. Toch is dat verschil er niet tijdens de hele carrière, tot hun 30ste verdienen vrouwen gemiddeld zelfs meer dan mannen. "Je ziet vaak aan het begin van de carrière, bij jongvolwassenen, als mensen klaar zijn met de studie, dan verdienen vrouwen vaak meer per uur", zegt Van Mulligen. "Dat is simpelweg een weergave van het feit dat ze ook beter zijn opgeleid."

Lees ook Doe mee Waarom verdienen vrouwen nog steeds gemiddeld minder dan mannen? En andere vragen over de loonkloof beantwoord