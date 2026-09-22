Veiligelanders terugsturen naar thuisland? Waarom dat moeilijk is

Vervoersmaatschappij Arriva laat sinds vorige week agressieve zwartrijders gaan zonder boete om de veiligheid te waarborgen. Opvallend is dat veel van deze zwartrijders kansarme asielzoekers zijn. De vraag is waarom deze niet teruggestuurd kunnen worden.

Asielzoekers komen aan bij de poort van het aanmeldcentrum in Ter Apel

Dat deze zogenaamde 'veiligelanders' vaak op dit traject te vinden zijn, komt omdat dit spoor gebruikt wordt om van en naar Ter Apel te reizen. Veel van deze kansarme asielzoekers verblijven in dat dorp, ondanks de enorm lage kans dat ze alsnog asiel kunnen aanvragen in Nederland. Verzet Deze asielzoekers hebben dus geen reden om nog in Nederland te blijven en kunnen in theorie terug naar hun land van herkomst, zeker als ze zich in Nederland misdragen. Maar iemand uitzetten gaat volgens Mark Klaassen, universitair docent Europees migratierecht en vreemdelingenrecht, lastig door drie verschillende redenen. "Ten eerste, als een vreemdeling zich verzet tegen de uitkomst van zijn asielprocedure kun je hem niet zomaar uitzetten", begint hij. "Ten tweede, als het land van herkomst niet meewerkt, kan je iemand ook niet terugsturen. En als laatste is het aan onze overheid zelf om iemand uit te zetten."

Lang asielproces Al die dingen zorgen volgens de universitair hoofddocent voor een ingewikkelde cocktail aan belangen en regels. Daardoor lukt het vaak niet om iemand terug te sturen naar het land van herkomst. Zelfs als een asielzoeker overlast veroorzaakt, is het volgens Klaassen erg lastig om die persoon terug te sturen. "Om dat op te lossen zou je moeten kijken naar het hele asielproces. Want hoe langer de aanvraag duurt, hoe minder bereidt mensen zijn om terug te keren", legt hij uit. Investeren in land van herkomst Een belangrijke schakel in het terugsturen van een asielzoeker, is het land van herkomst. Maar die willen vaak niet meewerken. "Zij hebben er weinig belang bij deze mensen weer terug te nemen. Al helemaal als ze overlast veroorzaken." Om dit op te lossen, zou Nederland volgens hem meer moeten investeren in onze relaties met de landen waar de asielzoekers vandaan komen. "Dan worden die landen ook meer bereid om hun mensen weer terug te nemen."

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