Veel werk en dus ook veel geld nodig: het achterstallig onderhoud aan onze infrastructuur

Al jaren wordt er gepraat over meer geld voor het onderhoud aan onze wegen, tunnels, bruggen, dijken, kanalen en het spoor. De Algemene Rekenkamer berekende eerder dat er 34,5 miljard euro extra nodig is om alle achterstanden in te halen. Dat bedrag staat dus nog los van de kosten van het gewone onderhoud dat ondertussen ook doorgaat.

De overheid ontvangt jaarlijks ruim 7 miljard euro aan wegenbelasting, terwijl het zo'n 5 miljard euro aan onderhoud uitgeeft. Dan zou je dus wel moeten uitkomen, maar dat is volgens deskundigen iets te simpel gedacht. Moeten we daarom gaan denken aan andere manieren van financiering, zoals een kilometerheffing of tolwegen?