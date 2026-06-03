Veel ophef, maar concerten Kanye West gaan in Nederland uiteindelijk wél gewoon door: zo zit dat
Amerikaanse rapper Ye, eerder bekend als Kanye West, mag aankomende zaterdag en maandag gewoon optreden in de GelreDome. Of de concerten doorgingen was even onzeker, omdat het Centraal Joods Overleg een kort geding had aangespannen tegen de artiest.
Ye is een van de meest gestreamde artiesten ooit. Maar naast dat succes staat de artiest ook bekend om zijn omstreden uitspraken en gedrag.
Een nazi worden
Rare uitspattingen waren we al jaren van hem gewend: hij beschuldigde de Amerikaanse oud-president George Bush ooit live op tv van racisme, wilde zelf president worden en vernederde mede-artiest Taylor Swift bij een award-uitreiking.
Maar de laatste jaren kwamen daar antisemitische, nazistische teksten bij. Met als dieptepunt een lied met als titel Heil Hitler, waarin de rapper zingt over hoe hij een nazi is geworden. Mede door dit lied mocht hij vorig jaar Australië niet binnen.
Al in Nederland
En ook in Nederland werd dus geprobeerd om te voorkomen dat de rapper het land in kwam, door het Centraal Joods Overleg (CJO). Die organisatie vroeg de rechter om een inreisverbod, maar de rapper bleek al in Nederland te zijn. Vervolgens wilde het CJO dat de rapper ongewenst werd verklaard en het land uit zou moeten.
Maar ook dat is niet gebeurd, er werd geoordeeld dat de rapper gewoon mag optreden. Dat is logisch volgens emeritus hoogleraar staats- en bestuursrecht Jon Schilder en heeft te maken met vrijheid van meningsuiting. "Het is heel gevaarlijk om mensen van tevoren al tegen te houden om bepaalde uitspraken te doen, want dat betekent dat de burgemeester of de staatssecretaris gaat bepalen wat wel en niet gezegd mag worden."