Veel ophef, maar concerten Kanye West gaan in Nederland uiteindelijk wél gewoon door: zo zit dat

Ye is een van de meest gestreamde artiesten ooit. Maar naast dat succes staat de artiest ook bekend om zijn omstreden uitspraken en gedrag.

Een nazi worden

Rare uitspattingen waren we al jaren van hem gewend: hij beschuldigde de Amerikaanse oud-president George Bush ooit live op tv van racisme, wilde zelf president worden en vernederde mede-artiest Taylor Swift bij een award-uitreiking.

Maar de laatste jaren kwamen daar antisemitische, nazistische teksten bij. Met als dieptepunt een lied met als titel Heil Hitler, waarin de rapper zingt over hoe hij een nazi is geworden. Mede door dit lied mocht hij vorig jaar Australië niet binnen.