Kanye West verbieden om op te treden in de Gelredome? Waarom de burgemeester van Arnhem dat niet zomaar kan doen
Kan de burgemeester van Arnhem Kanye West weigeren? De rapper is misschien wel de meest omstreden artiest van dit moment. De Amerikaan deed in het verleden antisemitische uitspraken, verheerlijkte nazi's en bracht een nummer uit met titel 'Heil Hitler'.
Het Verenigd Koninkrijk heeft rapper Ye, voorheen bekend als Kanye West, vanwege deze acties de toegang tot het land ontzegd, waardoor hij daar niet kan optreden. Na ophef in Frankrijk heeft de rapper zijn optredens zelf daar uitgesteld, werd vandaag bekend. Ook in Nederland is er onvrede over de komst van de rapper naar het Gelredome in Arnhem op 6 en 8 juni. Gaat dat dan nog wel door?
Kanye West weigeren?
Joodse organisaties en christelijke partijen hoopten dat minister van Asiel en Migratie Bart van den Brink de artiest ook voor Nederland een inreisverbod zou opleggen. De minister liet weten dat er momenteel geen indicaties zijn dat de nationale veiligheid of openbare orde in gevaar is door de komst van West, en hem dus niet kan weigeren.
Tegenstanders van het optreden kijken daarom nu naar de burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch. Zo zei voormalig PvdA-politicus Rob Oudkerk bij Goedemorgen Nederland dat Marcouch de rapper kan weigeren in 'zijn' stad. Maar is die hoop wel terecht?
Verbod op censuur
"Ondanks dat hij er persoonlijk misschien ook niet blij mee is, kan Marcouch dat helemaal niet", vertelt noodrechtspecialist Adriaan Wierenga van Universiteit Leiden en de Rijksuniversiteit Groningen.
"Het is niet aan de burgemeester om vooraf te censureren. De overheid mag niets zeggen over wat mensen zeggen of wat voor uitingen ze doen. We hebben hier een totaal censuurverbod", legt Wierenga uit.
Extreem geval
Maar, alsnog is er een mogelijkheid dat de Arnhemse burgemeester Marcouch het concert afblaast, legt Wierenga uit. "Alleen als de burgemeester de veiligheid niet kan garanderen, kan hij iemand weigeren."
Dat is wel een extreem geval, zegt Wierenga. "Hij moet hem dan eigenlijk niet weigeren, hij moet alles in het werk stellen om degene die wil komen te beschermen. Kanye West moet dus beschermd worden op basis van onze grondwet, mocht de veiligheid in het geding zijn."
Wrang maar terecht
Voor veel mensen voelt het wrang dat een rapper die antisemitische uitlatingen heeft gedaan toch 'gewoon welkom' is. Maar, zegt Wierenga, waarom hij niet geweigerd kan worden is ook een groot goed.
"Wanneer je wel mensen weigert, zorgt dat voor een gevaarlijk precedent (een gebeurtenis of voorbeeld van vroeger waarop men zich kan baseren als een zelfde geval zich voordoet, red.). De machthebbers zouden dan kunnen bepalen wie wel en wie niet mogen optreden en wie de mond wordt gesnoerd. Dat wil je ook niet."
Ter plekke arresteren
Dat de rapper mag optreden wil niet zeggen dat hij dan ook alles kan roepen op het podium, vertelt hoogleraar bestuurs-en-staatsrecht aan de VU Jon Schilder.
"Als die man echt antisemitische teksten gaat zingen dan kan de politie eventueel ter plekke de man aanhouden, meenemen naar het bureau, verhoren en dan kan de officier van justitie eventueel overgaan tot strafvervolging. De burgemeester heeft echter geen taak op dit gebied."
Vrijheid van politieke boodschap
In het verleden zijn wel haatpredikers de toegang ontzegd door burgemeesters. Laatst is ook gebedsgenezer Tom de Wal in Eindhoven geweigerd. "Dat is onrechtmatig gebeurd en de burgemeesters die dat deden zijn allemaal teruggefloten", zegt hoogleraar Schilder.
"Kanye West, een haatprediker, een gebedsgenezer, of het om extreemlinks of extreemrechts gaat: de burgermeester kan iemand niet weigeren vanwege zijn politieke boodschap."