Kanye West verbieden om op te treden in de Gelredome? Waarom de burgemeester van Arnhem dat niet zomaar kan doen

Het Verenigd Koninkrijk heeft rapper Ye, voorheen bekend als Kanye West, vanwege deze acties de toegang tot het land ontzegd, waardoor hij daar niet kan optreden. Na ophef in Frankrijk heeft de rapper zijn optredens zelf daar uitgesteld, werd vandaag bekend. Ook in Nederland is er onvrede over de komst van de rapper naar het Gelredome in Arnhem op 6 en 8 juni. Gaat dat dan nog wel door?

Kanye West weigeren?

Joodse organisaties en christelijke partijen hoopten dat minister van Asiel en Migratie Bart van den Brink de artiest ook voor Nederland een inreisverbod zou opleggen. De minister liet weten dat er momenteel geen indicaties zijn dat de nationale veiligheid of openbare orde in gevaar is door de komst van West, en hem dus niet kan weigeren.

Tegenstanders van het optreden kijken daarom nu naar de burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch. Zo zei voormalig PvdA-politicus Rob Oudkerk bij Goedemorgen Nederland dat Marcouch de rapper kan weigeren in 'zijn' stad. Maar is die hoop wel terecht?

Verbod op censuur

"Ondanks dat hij er persoonlijk misschien ook niet blij mee is, kan Marcouch dat helemaal niet", vertelt noodrechtspecialist Adriaan Wierenga van Universiteit Leiden en de Rijksuniversiteit Groningen.

"Het is niet aan de burgemeester om vooraf te censureren. De overheid mag niets zeggen over wat mensen zeggen of wat voor uitingen ze doen. We hebben hier een totaal censuurverbod", legt Wierenga uit.