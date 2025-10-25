Veel Nederlandse Syriërs hebben begrip voor streng migratiebeleid, meesten willen in Nederland blijven

Ze mogen en willen in Nederland blijven, maar een grote groep Syriërs met een Nederlands paspoort snapt het anti-asiel sentiment in de politiek. Toch voelen veruit de meesten zich hier welkom.

Dat blijkt uit verkennend onderzoek van EenVandaag in samenwerking met NPO-platform Net in Nederland. 350 Syriërs met een Nederlands paspoort vertelden in een vragenlijst hoe ze naar de Nederlandse politiek kijken. De uitkomsten van het onderzoek zijn indicatief, maar geven een beeld van hun mening en ervaringen in Nederland. Welkom in Nederland Wat opvalt is dat veruit de meeste ondervraagden zich welkom voelen in Nederland. De periode dat ze in Nederland zijn, in bijna alle gevallen langer dan 3 jaar, zijn ze goed opgenomen door hun omgeving. Een ondervraagde schrijft: "Ik heb werk en ik heb veel contact met Nederlanders. Nooit gevoeld dat ik niet welkom ben. Ik ben altijd gelukkig met mijn Nederlandse vrienden." Maar de warmte die velen in hun directe omgeving voelen, ervaren ze daarbuiten een stuk minder. "Nederlanders zijn erg aardig, maar de laatste tijd voel ik me wat ongemakkelijk vanwege de protesten tegen het buitenlandersbeleid en de racistische uitingen daarbij."

Nederlanders negatiever Een aantal merkt dat de aandacht voor immigratie in de Nederlandse politiek doordringt in wat zij zien en horen in hun dagelijks leven: "De laatste tijd, vooral na de overwinning van rechtse partijen, is het meer geaccepteerd om slecht over vluchtelingen te praten. Dit geldt vooral op de werkplek, ook al is mijn Nederlands uitstekend." Ook een ander ervaart een hardere houding van Nederlanders in zijn of haar omgeving sinds het kabinet-Schoof is aangetreden: "Sommige mensen staan open voor andere culturen, maar anderen niet. Sinds de nieuwe regering aan de macht is gekomen, is de negatieve houding ten opzichte van ons toegenomen." Ongeveer 1 op de 6 zegt vooral om bovenstaande redenen dat ze zich niet welkom voelen. Begrip voor anti-immigratiesentiment Opvallend genoeg heeft een grote groep van de Syriërs die EenVandaag ondervroeg, ruim de helft, wel begrip voor de anti-immigratiekoers van het afgelopen kabinet. Een van hen zegt: "Nederland is klein en de inflatie stijgt. Niet alle vluchtelingen werken, ze krijgen uitkeringen en huisvesting. Nederlanders kijken hier met veel ongemak naar." Maar de andere helft verzet zich tegen de anti-immigratiepolitiek van de afgelopen jaren. Iemand schrijft over de partijen in kabinet-Schoof: "Ik begrijp goed dat Nederland klein is en kampt met een wooncrisis en economische neergang. Maar ze koppelen daar alle problemen aan en doen alsof het oplossen van alle problemen betekent dat je van die 'zondebok' afkomt, in plaats van de echte problemen in de samenleving aan te pakken."

Social media De Syriërs die EenVandaag ondervroeg volgen de verkiezingen goed en de overgrote groep wil op 29 oktober gebruikmaken van hun stemrecht. Ze volgen de campagne vooral via social media, maar ook via websites of nieuwsapps. De helft informeert zich in de aanloop naar de verkiezingen (ook) via tv. Veel minder vaak krijgen ze iets van de campagne mee via vrienden/familie of via werk of school. Bestaanszekerheid en zorg Bestaanszekerheid en de zorg zijn voor hen de belangrijkste thema's bij het bepalen van hun stemkeuze. Daarna spelen asiel/migratie, wonen, onderwijs en de oorlog in Gaza bij veel mensen ook mee. De Syriërs in het onderzoek overwegen het vaakst op GroenLinks-PvdA te stemmen, op grote afstand gevolgd door DENK. Opvallend is dat een paar procent van de ondervraagden ook PVV overweegt te stemmen, de partij die de grenzen wil sluiten voor mensen op de vlucht.