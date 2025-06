Marwan uit Syrië leeft in onzekerheid door nieuw Nederlands asielbeleid: 'Niemand kan ons vertellen hoe het zal gaan'

"Het is heel verwarrend voor ons", zegt de Syrische Marwan (44). Hij is een van de 17.000 Syrische vluchtelingen in Nederland waarvan een aanvraag voor een verblijfsvergunning loopt.

'Niemand kan ons vertellen hoe het zal gaan'

De situatie in Syrië is volgens hem erg onduidelijk. Zelf komt hij uit het zuiden, terwijl de nieuwe overheid uit het noorden komt. "Niemand kan ons vertellen hoe het zal gaan", zegt hij.

Marwan is twee jaar in Nederland en heeft nog geen verblijfsvergunning, zijn gezin is nu in Jordanië. Sinds kort heeft hij wel een BSN-nummer gekregen waardoor hij de laatste drie maanden in een hotel werkt. Hij woont in het AZC in Zutphen waar hij ook vrijwilligerswerk doet. "Ik leer kinderen daar computeren", vertelt hij. De Nederlandse taal leert hij via Youtube.

'Ik heb altijd stress'

Dat het nu niet meer zeker is of hij in Nederland kan blijven vindt hij lastig. "Ik heb altijd stress, vooral de laatste twee weken." Het is voor hem onzeker of hij terug wordt gestuurd naar Syrië, maar dat wil hij helemaal niet.

Zijn integratie gaat namelijk volgens hem zo goed, dat hij zelfs lid is van de plaatselijke voetbalclub in Zutphen, die toevallig AZC Zutphen heet. "Ik ben geen Koeman", grapt hij terwijl hij net de goal mist.