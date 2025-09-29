Veel meer jongeren willen zelf stoppen met vapen, ook Isamae (14) zoekt hulp

Het aantal jongeren dat hulp zoekt om te stoppen met vapen is het afgelopen jaar flink toegenomen, ziet zorgorganisatie WeQuit. Ook tiener Isamae probeert om van de vapes af te komen. "Ik merkte dat ik niet goed kon opletten op school."

Isamae is pas 14 jaar, maar is al 2 jaar verslaafd aan vapen. Het begon toen ze nog op de basisschool zat, in groep 8. "Iedereen deed het, ik wilde er ook bij horen", vertelt de tiener over hoe ze aan het vapen is geraakt. Slechte conditie en concentratie "Sigaretten vond ik toen niet zo lekker, maar vapes", blikt Isamae terug. "Die hebben een lekker smaakje en daar raak je dus heel erg verslaafd aan. Dat je steeds meer wil, mijn hoofd zei gewoon dat ik het nodig had." En ze is lang niet de enige in haar vriendengroep: "Ik denk dat echt wel meer dan de helft vapet of rookt." Zelf merkte Isamae al snel de keerzijde van vapen. De gevolgen zijn volgens haar zowel lichamelijk als mentaal: "Mijn conditie werd slechter en ook mijn concentratie ging achteruit, ik lette niet goed op in de lessen op school."

'Dit jaar al 180 aanmeldingen' Dat vapen populair is, merken ze ook bij WeQuit, een zorgorganisatie die online behandelingen biedt aan mensen die willen stoppen met roken. Dat zijn bijna altijd volwassenen die al jarenlang verslaafd zijn aan sigaretten. Maar de afgelopen tijd ziet de organisatie dat opvallend veel jongeren zich aanmelden omdat ze willen stoppen met vapen. "Vorig jaar zaten we op twintig jongeren. Dit jaar, nu net na de zomer, zitten we al op 180 aanmeldingen", zegt Joris Dullaert van WeQuit. "Dat is een explosieve groei, want voorgaande jaren zagen we nog niet één jongere per maand." Opvallend is volgens hem ook de zeer jonge leeftijd: "Nu melden zich jongeren van 12 tot 16 jaar oud." Nicotine heel verslavend In vapes zit vaak heel veel nicotine, soms zelfs tot 400 keer meer dan in een sigaret. Nicotine is na heroïne en crack de verslavendste drug die er bestaat. Dus ook één keertje vapen is heel risicovol en kan gevolgen hebben. Door vapen worden je hersenen aangetast, zo beïnvloedt het ook je stemming en je concentratie. Vorig jaar werden zeker veertien jongeren opgenomen in het ziekenhuis na vapen. Ze hadden klachten als een klaplong en longbloedingen.

Hoe Nederland vapes kan verbieden (maar niet zomaar)

Stappenplan om te stoppen Isamae besloot uiteindelijk dat ze wil stoppen. Via een voorlichtingsprogramma over vapen op school meldde ze zich aan voor een behandeling bij WeQuit. Ze maakte zelf een stappenplan om te stoppen. Daarin hield ze rekening met momenten waarop ze het lastig vond om niet te vapen, zoals feestjes. "Dat iedereen het dan doet en ik als enige niet." "Op een gegeven moment is er een punt waarop je denkt: nou dat boeit me allemaal niet meer. Ik weet dat het slecht is en ik doe het niet meer. Maar dat kost wel tijd." Isamae vertelt dat ze het meteen merkte toen ze haar vapes vaarwel zei. Zo is haar conditie verbeterd. "En mijn concentratie in de klas is ook veel beter nu ik ben gestopt.""