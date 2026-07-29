Vechten zonder hulp van Amerikanen? Wat Europese defensie-industrie van Oekraïne kan leren

"We kunnen natuurlijk hier in Nederland van alles verzinnen en bedenken. Maar je weet het uiteindelijk pas als je het hebt gehoord van de mensen die elke dag vechten voor hun onafhankelijkheid", zegt Fiducal-oprichter Andreas Verbruggen. Hij doelt daarmee op de manier waarop Oekraïne oorlog voert. Want de oorlog van de toekomst wordt gevochten in Oekraïne, wordt ook wel gezegd. Om goed voorbereid te zijn op een oorlog met Rusland, moet Europa het land dus als voorbeeld nemen, zeggen experts.