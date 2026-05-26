Vakbond en politici willen dat UWV stopt met 'wurgcontract' voor verzekeringsartsen in opleiding: 'Factor voor onveilige werksfeer'

Het 'wurgcontract' voor verzekeringsartsen in opleiding bij het UWV moet zo snel mogelijk van tafel. Dat zeggen de vakbond en Tweede Kamerleden tegen EenVandaag. Eerder bleek uit ons onderzoek dat er een sprake is van een onveilige werksituatie.

Tienduizenden euro's terugbetalen als je je opleiding niet afmaakt. Dat is op dit moment de werkelijkheid als je de opleiding tot verzekeringsarts bij het UWV voortijdig beëindigt. Dit is ook vastgelegd in de opleidingsovereenkomst die artsen in opleiding (aio's) moeten tekenen. "Wij denken dat deze terugbetalingsregeling zo snel mogelijk afgeschaft moet worden", reageert Mirko Bal van de vakbond en beroepsvereniging NOVAG. Terugvorderingen tot 70.000 euro De opleiding tot verzekeringsarts is 4 jaar en daarna moet je volgens het contract nog 2 jaar bij UWV blijven werken. Stop je eerder, dan moet je dus een deel terugbetalen. Uit onderzoek van EenVandaag blijkt dat dit niet alleen een papieren werkelijkheid is, maar dat het UWV daadwerkelijk overgaat tot inning van (een deel van) de studiekosten. Zowel NOVAG, verzekeraar VVAA die rechtsbijstand verleent, als bronnen binnen het UWV bevestigen dat er meerdere voortijdig vertrokken artsen in opleiding een rekening van het UWV hebben gekregen. Dat bedrag kan oplopen tot maximaal 70.000 euro. Tweede Kamerleden Mariëtte Patijn van PRO en Don Ceder van ChristenUnie pleiten voor het afschaffen van deze regeling, zij willen dat minister Vijlbrief in actie komt.

Angstcultuur "Dit contract kan een factor kan zijn waardoor mensen zich toch onveilig voelen en dat er geen prettige werksfeer is", zegt Mirko Bal van NOVAG. Over die problemen berichtte EenVandaag een maand geleden. Amsterdamse verzekeringsartsen in opleiding spraken zich hard uit over het UWV. Ze beschreven een angstcultuur, klaagden over te weinig begeleiding en dat ze opdraaiden voor het wegwerken van de lange wachttijden.

Uiteindelijk denk ik dat heel veel mensen met tegenzin hier werken. Ze zitten die 2 jaar na hun opleiding uit en gaan vervolgens weg. Mirko Bal van de vakbond en beroepsvereniging NOVAG

Ze had nooit begrepen dat ze een boete zou moeten betalen als ze vroegtijdig zou stoppen met de opleiding. In haar enthousiasme had ze het contract getekend. "Het wordt ook wel voorgelegd met even tekenen bij het kruisje, want dat is nodig om te starten. Met de wetenschap van nu, denk ik: ik had me veel beter moeten inlezen." Ze kent twee andere collega's die in hetzelfde schuitje zitten. Haar rechtsbijstandsverzekering is inmiddels met haar zaak bezig.