Wachttijden UWV voor arbeidsongeschikten overschrijden alle limieten: in Noord-Nederland zelfs 15 maanden wachten

In een brief van het UWV is te lezen dat het gemiddeld 12 maanden kan duren voordat een beslissing over de WIA-aanvraag wordt genomen na de eerste keuring. Na verder onderzoek blijkt dat in andere regio's zelfs nog langer te kunnen duren. De WIA-uitkering is voor mensen die tijdelijk of voor altijd arbeidsongeschikt zijn.

Meerdere regio's

Formeel moet een beoordeling binnen 8 weken plaatsvinden, maar die termijn is met toestemming van de minister al verdubbeld. UWV communiceerde begin dit jaar weliswaar dat ze proberen binnen 16 weken te reageren, maar dat een wachttijd van 6 maanden geen uitzondering is. Ook die termijn is inmiddels in meerdere regio's achterhaald, blijkt nu.

De brief waarin wordt gecommuniceerd dat de gemiddelde wachttijd 12 maanden is, komt van kantoor Den Bosch. Het UWV bevestigt dat er in de regio Den Bosch wachttijden van 1 jaar zijn. Volgens een woordvoerder zijn de wachttijden in Midden- en Oost-Brabant aanzienlijk hoger dan elders vanwege een zeer ernstig tekort aan verzekeringsartsen. Bovendien is de instroom daar hoger. Hoe dat kan is niet direct uit te vinden, aldus de woordvoerder.