Wachttijden UWV voor arbeidsongeschikten overschrijden alle limieten: in Noord-Nederland zelfs 15 maanden wachten
De wachttijd voor een eerste WIA-beoordeling is in sommige regio’s opgelopen tot meer dan 1 jaar of zelfs langer, zo blijkt uit onderzoek van EenVandaag en AD. Dat terwijl het UWV juist had beloofd om de wachtlijsten terug te dringen.
In een brief van het UWV is te lezen dat het gemiddeld 12 maanden kan duren voordat een beslissing over de WIA-aanvraag wordt genomen na de eerste keuring. Na verder onderzoek blijkt dat in andere regio's zelfs nog langer te kunnen duren. De WIA-uitkering is voor mensen die tijdelijk of voor altijd arbeidsongeschikt zijn.
Meerdere regio's
Formeel moet een beoordeling binnen 8 weken plaatsvinden, maar die termijn is met toestemming van de minister al verdubbeld. UWV communiceerde begin dit jaar weliswaar dat ze proberen binnen 16 weken te reageren, maar dat een wachttijd van 6 maanden geen uitzondering is. Ook die termijn is inmiddels in meerdere regio's achterhaald, blijkt nu.
De brief waarin wordt gecommuniceerd dat de gemiddelde wachttijd 12 maanden is, komt van kantoor Den Bosch. Het UWV bevestigt dat er in de regio Den Bosch wachttijden van 1 jaar zijn. Volgens een woordvoerder zijn de wachttijden in Midden- en Oost-Brabant aanzienlijk hoger dan elders vanwege een zeer ernstig tekort aan verzekeringsartsen. Bovendien is de instroom daar hoger. Hoe dat kan is niet direct uit te vinden, aldus de woordvoerder.
Tot 16 maanden wachten
Onderzoek van EenVandaag en AD wijst uit dat het niet bij de uitschieter in deze regio blijft. Ook in Leeuwarden moeten mensen langer dan 1 jaar wachten op een beoordeling. Meerdere cliënten laten weten dat zij van het UWV te horen hebben gekregen dat de wachttijd 15 maanden is. In Groningen kan het zelfs nog een halve maand langer duren.
Cliënten krijgen al die tijd een voorschot, dat ze niet terug hoeven te betalen. Ook niet als ze na 1 jaar geen recht op WIA blijken te hebben.
Grote achterstanden
UWV heeft de handen vol aan het terugdringen van de achterstanden. Daar zijn ook stevige keuzes voor gemaakt. Het UWV had als streven dat eind 2026 niemand langer dan een half jaar hoeft te wachten op een eerste keuring.
Bezwaren worden nog maar zeer beperkt opgepakt. Hetzelfde geldt voor mensen die een herbeoordeling aanvragen, bijvoorbeeld omdat de klachten erger zijn geworden. Alleen mensen die in financiële problemen zitten, worden opnieuw beoordeeld. Dit om meer verzekeringsartsen beschikbaar te hebben voor de WIA-beoordeling.
'Maatregelen nodig'
Volgens een woordvoerder is het eerlijke verhaal dat mensen die nu wachten op korte termijn nog weinig zullen merken van de prioritering. Het UWV stelt dat er aanvullende maatregelen in het stelsel nodig zijn om de steeds stijgende hoeveelheid aanvragen aan te kunnen. Maar, zegt de woordvoerder ook: "We hebben zelf ook wat te doen."
Daarmee doelt hij zelf onder meer op de inrichting van de regionale centra (Sociaal Medische Centra - SMC's) en de verschillen die er zijn tussen de verschillende regio's. Ondertussen probeert UWV de achterstanden voor eerste aanvraag op te vangen door andere regio's in te schakelen. Voor de regio Noord, met de kantoren Groningen en Leeuwarden, wordt de regio Noord-Holland Noord om bijstand gevraagd. Die zouden 3.000 dossiers in behandeling kunnen nemen van hun collega's.