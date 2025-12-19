Anita en Sabrina wachten veel te lang op een herbeoordeling van arbeidsongeschiktheid: 'Maakt je heel klein'
Anita en Sabrina vroegen allebei een herbeoordeling aan voor de WIA-uitkering bij het UWV, maar wachten nu al meer dan een jaar. En dat doet wat met je, vertellen ze: "Die onzekerheid is gewoon slopend."
Ze zijn niet de enigen, tienduizenden mensen wachten nog op een herkeuring. En de wachttijd blijft maar stijgen: van 21 weken in 2021 tot gemiddeld 90 weken dit jaar. "Het doet heel veel met me en met mijn gezin", vertelt Sabrina, die door de eerste beoordeling helemaal geen uitkering krijgt.
Dit verhaal is onderdeel van het 'dossier UWV', dat EenVandaag samen met het AD volgt. Vanuit EenVandaag werken Joost Lammers, Marlou Poncin en Simone Timmer aan alle verhalen. Bij het AD bestaat het team uit Julia Bokdam, Cyril Rosman en John van den Oetelaar.
Heeft u tips of wilt u uw verhaal ook delen? Dat kan via de mail op [email protected], of via ons online meldpunt-formulier.