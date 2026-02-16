Umberto wil gerechtigheid voor zijn zoon na cafébrand Crans-Montana: 'Maar geen straf kan leed verzachten'

Ruim 1,5 maand na de dodelijke cafébrand in het Zwitserse Crans-Montana liggen er nog altijd zestig slachtoffers met ernstige brandwonden in het ziekenhuis. Hun families verwachten gerechtigheid: "Ramp is optelsom van allemaal zaken die zijn misgegaan."

De zoon van Umberto Marcucci raakte zwaargewond bij de cafébrand en ligt nog altijd in het ziekenhuis

'Een prachtige dag' noemt de Italiaanse Umberto Marcucci het, terwijl hij voor het Niguarda-ziekenhuis in Milaan. Hier ligt zijn 16-jarige zoon Manfredi al ruim 6 weken en onderging de tiener meerdere huidtransplantaties. Vader wakker gebeld Manfredi is namelijk net overgeplaatst naar een normaal bed, in een kamer met andere jongeren die de ramp overleefden. "Hij praat alweer honderduit en kan nu ook met leeftijdsgenoten praten over wat hen is overkomen en hoe dat hun leven de komende tijd zal beïnvloeden." Ze waren op vakantie, zoon Manfredi vierde oud en nieuw in café Le Constellation in Crans-Montana. Vader Umberto lag al te slapen toen hij wakker werd gebeld. "Een vriendin had gehoord dat er brand was uitgebroken op de plek waar onze zonen waren. Ik was vlakbij en ben er direct heengereden." Handen helemaal verbrand Op de rampplek trof hij buiten het café vele slachtoffers aan die het uitgilden van de pijn. "Ik belde het nummer van mijn zoon en wonder boven wonder kon hij opnemen, ondanks dat zijn handen volledig waren verbrand."

Sommige ouders hebben dagenlang moeten wachten tot ze iets hoorden. De zoon van de vriendin die belde heeft de ramp niet overleefd. vader Umberto Marcucci

"Hierdoor heb ik hem gevonden en kon ik bij hem zijn en hem geruststellen", vertelt Umberto. "Sommige ouders hebben dagenlang moeten wachten tot ze iets hoorden. De zoon van de vriendin die belde heeft de ramp niet overleefd." Hoofdverdachten Op beelden die al snel na de ramp op social media rondgingen is te zien hoe het plafond in het café in brand vloog nadat een serveerster een fles met aangestoken vuurwerk boven haar hoofd hield. Veertig mensen kwamen om in de vuurzee, een ander slachtoffer overleed begin deze maand alsnog in het ziekenhuis. Het strafrechtelijk onderzoek naar de ramp is in volle gang. De hoofdverdachten zijn Jacques en Jessica Moretti, de eigenaren van café Le Constellation. Zij worden beschuldigd van dood door nalatigheid, lichamelijk letsel door nalatigheid en het veroorzaken van een brand door nalatigheid.

Emotionele confrontatie Zo zou bekend zijn geweest dat het materiaal dat aan het plafond was bevestigd erg brandbaar was. Ook zou tegen de nooduitgang dicht zijn geweest, wat tegen de regels is. Beiden hebben spijt getuigd en hebben aangegeven volledig mee te werken met justitie. Eerder deze week werd het echtpaar voor de rechtbank uitgejouwd door een groep nabestaanden. De Zwitserse advocaat Gilles-Antoine Hostetter staat drie families bij en was aanwezig bij de verhoren. "Het waren erg lange verhoren die in rust verliepen, ondanks de emotionele confrontatie vooraf", vertelt hij. "We hebben aangedrongen als slachtofferadvocaten dat het echtpaar Moretti inzicht geeft in hun functioneren." Eigenaren gevangenis in? Ook een aantal veiligheidsadviseurs van de gemeente Crans-Montana worden verhoord. Vooral de verklaring van de huidige veiligheidsadviseur viel daarbij op. Hij gaf aan niet de juiste opleidingen gehad te hebben om te controleren of een locatie brandveilig is.

Slachtofferadvocaat Hofstetter: "Ze zijn in staat van verdenking gesteld, wat niet betekent dat deze adviseurs daadwerkelijk vervolgd zullen worden." Vooruitlopen op welke straf de eigenaren boven het hoofd hangt, wil hij niet: "De rechter heeft daar een zeer grote vrijheid in. Het kan schokkend klinken voor slachtoffers, maar het is mogelijk dat ze alleen een voorwaardelijke straf krijgen en niet de gevangenis ingaan."

Kritiek op autoriteiten Het optreden van de Zwitserse autoriteiten kreeg veel kritiek van de slachtoffers van de ramp. Dat de eigenaren van Le Constellation na de brand, met tientallen doden, niet meteen in hechtenis werden gehouden was volgens hen een grote fout. Ook advocaat Hofstetter was verbaasd dat zij niet langer werden vastgehouden. "Zo kan het strafrechtelijk onderzoek en later het proces gevaar lopen. Verdachten kunnen het verhaal immers op elkaar afstemmen. Dat verontrust mij." 'We verwachten rechtvaardigheid' Vader Umberto is feller: "Ze zijn traag en slordig geweest in Zwitserland. Het echtpaar Moretti heeft alle tijd gehad om bewijs te vernietigen. Ze hebben geen telefoons in beslag genomen. Er zijn camerabeelden verdwenen. Op z'n minst kun je het optreden lichtzinnig noemen."