Uitglijders in verkiezingstijd kunnen grote gevolgen hebben voor lijsttrekkers: 'Laatste dagen erg bepalend'

Vlak voor de verkiezingstijd proberen politici op verschillende manieren nog kiezers voor zich te winnen. Maar dat dit vlak voor de verkiezingstijd gevolgen kan hebben door 'uitglijders' van lijsttrekkers, liet Henri Bontenbal (CDA) deze week zien.

Bontenbal nam het in een televisieprogramma op voor reformatorische scholen die vinden dat homoseksuelen hun geaardheid niet mogen praktiseren

In een televisieprogramma nam Bontenbal het op voor reformatorische scholen die vinden dat homoseksuelen hun geaardheid niet mogen praktiseren. De CDA-leider, die regeerde op een verhaal van een homoseksuele scholier die aangaf niet zichzelf te kunnen zijn op een reformatorisch school, deed hiermee een poging om de vrijheid van onderwijs te verdedigen. Zo snel mogelijk reageren Dit leverde de populaire CDA-lijsttrekker minder dan een week voor de Tweede Kamerverkiezingen uiteindelijk veel kritiek op. Hoe ga je daar als politicus mee om? Stil blijven is geen optie, laat oud-spindoctor Simon den Haak weten. Het is voor lijsttrekkers juist belangrijk om na zo'n uitglijder te reageren op de reacties. "Als het om jouw geloofwaardigheid en je boodschap bij de verkiezingscampagnes gaat, dan moet je zeker reageren en ook zo snel mogelijk."

Geloofwaardigheid en boodschap In het geval van een serieuze fout is het voor een lijstrekker extra belangrijk om zo snel mogelijk te reageren om de schade te beperken, zegt Den Haak. "Als je echt een fout maakt waar je last van gaat hebben in een campagne, zie je vaak dat mensen uit je achterban heel snel gaan reageren. Je hebt in zo'n campagneteam natuurlijk ook mensen die wel echt het gevoel hebben van: 'Hoe valt dit?' Dus vaak weet je al snel wat de gevolgen kunnen zijn." Als het gaat om een onschuldige uitspraak die een beetje humoristisch is, dan hoef je niet altijd direct te reageren, zegt de oud-spindoctor. "Je kan het ook laten lopen en er daarna een grapje over maken." Kwetsbaar punt voor CDA In dit geval heeft CDA-lijsttrekker Bontenbal dus juist gehandeld volgens de oud-spindoctor. Hij liet 2 dagen na het doen van de uitspraken weten 'te balen' van zijn reactie. "Als je iets zegt wat je anders had moeten zeggen, dan moet je dat herstellen. Hoe langer je dat laat duren, des te groter de schade kan worden." Of hij nu door het publiek is 'vergeven', is nog maar de vraag. "Ik denk dat ze nu heel erg hopen bij het CDA dat dit het is. Maar ik vrees wel voor hem dat hij hier nog de komende week vragen over gaat krijgen, want het is niet alleen de manier waarop hij het zei, maar inhoudelijk ook wel een kwetsbaar punt voor het CDA."

