CDA lang niet grootste in zetelpeiling, maar Henri Bontenbal volgens kiezers veruit meest geschikt als premier
Henri Bontenbal laat andere lijsttrekkers op veel belangrijke leiderschapskenmerken ver achter zich. Bij sommige kiezersgroepen scoort hij zelfs beter dan de eigen lijsttrekker. Geert Wilders steekt er op geen van de voorgelegde eigenschappen bovenuit.
Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 29.000 leden van het Opiniepanel. Hoewel zijn partij in de laatste zetelpeiling van EenVandaag en Verian lang niet de grootste is met 23 zetels, is het imago van de CDA-leider nog kraakhelder. Niet alleen bij zijn 'eigen' CDA-kiezers staat hij er goed op, ook daarbuiten wordt hij geroemd.
Bontenbal meest sympathiek
Om te beginnen, van de leiders van de zes grootste partijen is Bontenbal het meest sympathiek. Volgens 52 procent van alle ondervraagden komt hij zo over. Volgens kiezers straalt hij uit wat zijn boodschap is deze campagne: fatsoen en respect voor andermans overtuigingen.
Alleen D66-leider Rob Jetten komt met 42 procent in de buurt van dat percentage, maar dat komt vooral van kiezers van progressieve partijen. Bontenbal wordt door kiezers van zowel linkse als rechtse partijen aardig gevonden. VVD- en GroenLinks-PvdA-kiezers vinden hem zelfs sympathieker dan 'hun eigen' partijleiders Yeşilgöz en Timmermans. Een VVD-kiezer daarover: "Dilan kan heel scherp zijn als het moet, maar ook als het niet moet. Dat vind ik echt anders dan Bontenbal, die zal altijd kiezen voor de-escaleren. Dat heeft Nederland nodig."
Betrouwbaar en geloofwaardig
Ook als het gaat om betrouwbaarheid steekt Bontenbal er met kop en schouders bovenuit. De helft (49 procent) van alle ondervraagden vindt hem geloofwaardig, veel vaker dan Jetten (32 procent), Timmermans (25 procent) en Wilders (22 procent).
Ook op dit kenmerk een opvallend cijfer bij VVD-kiezers: zij vinden Bontenbal vaker (65 procent) betrouwbaar dan Yeşilgöz (59 procent). In het verlengde denken kiezers dat Bontenbal het beste met overheidsgeld om zal gaan.
Bontenbal geschikt als premier
Betrouwbaarheid is een eigenschap die een premier per uitstek moet hebben. Niet toevallig is Bontenbal volgens kiezers het meest premierwaardig. Bijna de helft (43 procent) vindt hem geschikt als minister-president; vaker dan Jetten (25 procent) en Timmermans (27 procent).
Opvallend zijn de cijfers van Dilan Yeşilgöz: slechts 8 procent van de kiezers vindt haar een geschikte premier. Een flink contrast met het sentiment rond de VVD-leider vlak voor de verkiezingen van 2023. Toen vond bijna de helft van de kiezers haar acceptabel als minister-president van Nederland.
Weten wat er speelt
Waar Geert Wilders voorheen dé leider was die volgens kiezers weet wat er speelt in Nederland, moet hij nu de koppositie delen met de CDA-leider. Van de 6 grootste partijen in de laatste zetelpeiling vinden alleen PVV- en JA21-kiezers dat de PVV-leider beter aanvoelt wat er onder Nederlanders speelt dan Bontenbal.
Het enige voorgelegde leiderschapskenmerk waar Henri Bontenbal niet bovenuit steekt, is debatvaardigheid. Rob Jetten wordt door net iets meer kiezers gezien als een goede debater. Bontenbal volgt daar wel kort op en weet Geert Wilders nog voor zich te houden. "Bontenbal blijft netjes in de debatten die ik heb gezien, maar oogt ook niet helemaal op zijn plek. Misschien wat gespannen. Jetten voelt zich duidelijk thuis in de debat-arena", zegt een ondervraagde.