Uitgelekte stikstofplannen roepen zorgen op bij varkensboer in De Peel: 'Hoop heel erg op toekomstperspectief'

Of de gelekte stikstofplannen van het kabinet nou kloppen of niet: boeren hebben het er de hele dag al over en zijn er niet gerust op. In de buurt van natuurgebied De Peel zullen de plannen mogelijk het grootste effect hebben.

Marieke van Beers heeft een bedrijf met varkens op 10 kilometer van De Peel. Haar bedrijf zal minder hard geraakt worden dan dat van collega's dichter bij het natuurgebied. "Wij zitten 10 kilometer van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied en we hebben gelukkig alles een beetje op tijd rondgekregen", vertelt ze. Minder stikstof bij natuurgebieden Het bedrijf van Marieke had twee locaties en is op één plek gestopt met de varkenshouderij sinds november. "Er ligt nu een plan voor woningbouw op die plek." Zo wordt meteen duidelijk dat het mogelijk maken van de bouw van nieuwe woningen een van de belangen is bij het oplossen van de stikstofcrisis. Het andere grote belang is de toestand van de natuur. Al vaak is vastgesteld dat de natuur door de neerslag van stikstof minder divers wordt. Planten of struiken die juist goed groeien door de stikstof verdrukken de andere. Om dat tegen te gaan, lijkt het kabinet nu te willen werken met zones rondom natuurgebieden. Uit de gelekte plannen blijkt dat er in 20 grote natuurgebieden minder stikstof mag worden uitgestoten in een straal van 1 kilometer, waaronder De Peel.

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Leefbaar buitengebied Boris Meessen is wethouder in Nederweert, vlak bij De Peel, met de portefeuille ruimtelijke ordening, woningbouw en buitengebied. Vandaag spreekt hij de minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur, Jamie van Essen. Van Meessen zegt dat boeren in De Peel meer gelegenheid moeten krijgen om hun bedrijf aan te passen. Bijvoorbeeld door een andere vloer of luchtwassers aan te schaffen. De vergunning daarvoor is niet altijd makkelijk te krijgen volgens Van Meessen. "Ik denk dat alles er nu op gericht zou moeten zijn om boeren vergunningen te verlenen. Als de vergunningverlening niet op gang komt, dan is de aanpak mislukt." Hij wijst ook op de leefbaarheid: "Er moet voor gezorgd worden dat er niet een te grote kaalslag op het platteland is, zodat er ook gewoon een leefbaar buitengebied overeind blijft." Lege plekken in gemeente Marieke onderschrijft het belang van de natuur, maar ziet om zich heen het leed voor boeren. Zoals de onzekerheid waarin zij leven doordat er geen besluiten worden genomen. Ook zij ziet het effect van het stoppen van boerenbedrijven op gemeenschappen. "Wij lieten ons voor een deel uitkopen. Heel veel boeren, ook heel veel collega-varkensboeren hier uit de omgeving, hebben dat gedaan. Dat leidt tot kraters, lege plekken in de gemeente."