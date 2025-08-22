Tweede Kamer opnieuw in debat over maatregelen tegen Israël: 'Kan gevaarlijk worden voor minister Veldkamp'
De Tweede Kamer debatteert vandaag opnieuw over maatregelen tegen Israël. Demissionair minister Caspar Veldkamp moest gisteren al een pittig debat doorstaan en er hangt nu zelfs een motie van wantrouwen boven zijn hoofd. De kritiek vanuit de Kamer groeit.
Veldkamp, die sinds vorig jaar minister van Buitenlandse Zaken is, voelt zich als oud-diplomaat sterk betrokken bij de oorlog in Gaza. Hij zegt vaak dat hij het juiste probeert te doen, maar zijn collega's zowel die in de coalitie als in de oppositie denken daar anders over.