Twaalf Nederlandse universiteiten zeggen hun samenwerking met Israël te willen 'heroverwegen'

'Eigenlijk een schande'

Pascal* is student biologie aan de WUR en betrokken bij de studentenprotesten op de universiteit. Hij snapt niet dat de WUR heeft besloten om de samenwerkingen met Israëlische instellingen niet te toetsen.

"Het is sowieso goed om kritisch te kijken naar de banden die een universiteit heeft", vindt hij. "Dat is wel het minste wat je kan doen in het geval van een potentiële genocide en oorlogsmisdaden. Het feit dat onze universiteit die stap niet eens durft te zetten, dat vinden wij eigenlijk een schande."

Niet in gesprek willen

Een jaar geleden heeft een groep studenten een kamp opgezet uit protest tegen de banden die de WUR onderhoudt met Israëlische instellingen. Chris* is pas afgestudeerd en zegt dat de demonstranten zich niet serieus genomen voelen door het universiteitsbestuur.

"Dit jaar hebben wij meerdere keren bij de Raad van Bestuur aangegeven dat we met ze in gesprek willen, dat we willen praten over de situatie", vertelt hij. "Er zijn uitspraken geweest van het Internationaal Gerechtshof, Amnesty International en Human Rights Watch over Israël. We hebben daarop tot tweemaal toe te horen gekregen dat hun positie niet is veranderd en dat ze niet met ons in gesprek willen gaan."