Truffelceremonies als 'behandeling' tegen psychische problemen: dat kan op steeds meer plekken, maar regels zijn er nog niet

Op steeds meer plekken in Nederland kun je een truffelceremonie boeken. Het belooft spirituele inzichten en soms zelfs genezing van depressies. Maar in een sector zonder regels of kwaliteitscontrole rijst de vraag: is dit wel veilig? "Is geen therapie."

Met een groep mensen in een yurt - een soort traditionele ronde tent - truffels innemen om te diepere inzichten te komen over jezelf. Op steeds meer plekken in Nederland is het mogelijk. In principe kan iedereen die zo'n tent en een klankschaal bezit zichzelf begeleider noemen. Maar dat is niet zonder risico, vertelt ook neurowetenschapper en auteur Michiel van Elk. 'Fascinerend' Van Elk doet onderzoek naar veranderde state van bewustzijn die opgewekt worden door bijvoorbeeld meditatie, sensorische deprivatie of psychedelica. Ook hij heeft weleens meegedaan aan een truffelceremonie. "Wat je ervaart kan enorm uiteenlopen: de een krijgt een lachbui, de andere moet huilen en nog iemand anders heeft een heel mystieke ervaring."

Zelf vond de neurowetenschapper het gezelschap vooral afleidend. "Je bent met totaal vreemden die je verder niet goed kent, en dan is het nogal wat om zo'n ervaring te ondergaan en je af te sluiten van wat om je heen gebeurt. Maar ik heb daar wel mooie dingen meegemaakt", gaat hij verder. Zo kon hij door de truffels visuele beelden zien bij bepaalde geluiden. "Dat was heel fascinerend."

'Voelde als doodgaan' Tijdens een ceremonie nemen deelnemers een dosis psilocybine-houdende truffels, vaak getrokken als thee. De setting is doorgaans ceremonieel: een rustige ruimte, vaak met muziek en oogmaskers. "Het is een heel intieme ervaring", legt Van Elk uit. Ook journalist en auteur Lena Brils onderging zo'n ceremonie. "Het voelde een klein beetje als doodgaan. Je komt in een totaal andere 'state of mind'", blikt zij terug. "In mijn geval kon ik niet meer denken in taal, dus ik kon niet meer nadenken in woorden. Ik moest ook onbedaarlijk lachen, omdat ik het heel absurd vond, de hele situatie." Zelftherapie in een seculiere wereld Waarom zijn deze ceremonies zo populair? Volgens Van Elk wordt het vaak gedaan als een vorm van zelfhulp. "Mensen geloven minder in traditionele religies, maar de behoefte aan spirituele vervulling blijft. Als je niet goed in je vel zit, ga je op zoek naar alternatieven." Maar, gaat hij verder, er is wel een belangrijke kanttekening: "Naar een psychedelische retraite gaan is niet hetzelfde als therapie volgen. We zien in de praktijk veel gebeuren dat veel mensen naar een retraite gaan in de hoop om een probleem op te lossen, een depressie, een verslaving, een trauma. Maar het is wel goed je ervan bewust te zijn dat zo'n retraite echt totaal iets anders is de psychedelische therapie."

Positief en negatief "Ik zou niet zeggen dat het mij heeft geholpen met mentale problemen of dat het voor mij iets heeft opgelost", vertelt Bril over haar ervaring, "maar ik denk wel dat ik die ervaring elke keer terug kan halen en dat ik dan weer wat meer aandacht heb voor schoonheid om me heen." Meeste mensen hebben net als zij een positieve ervaring, weet Van Elk.