Trainen tussen de bombardementen door: hoe een Nederlandse trainer een voetbalteam in Oekraïne hoop geeft
Het geboortedorp van Zelensky wordt nog dagelijks verstoord door raketaanvallen. Alleen de plaatselijke voetbalclub waar Nederlandse trainer Patrick werkt, geeft nog hoop. En dat is moeilijk, want de trainingen worden vaak onderbroken door luchtalarmen.
Van Leeuwen ziet dat de Oekraïners in het team zich ondanks de oorlog, toch proberen te focussen op de voetbalwedstrijden. Deze wedstrijden worden ook op televisie uitgezonden. Op die manier hoopt het team het plezier van het voetbal spelen zoals het vroeger was, mee te geven aan de mensen in Oekraïne.