Oorlogsverslaggever Hans Jaap Melissen moest schuilen in Kyiv voor Russische aanvallen: 'De mensen zijn 's nachts ongerust'

Volgens Oekraïne ging het om de grootste luchtaanval op het land sinds de Russische inval, inmiddels 3,5 jaar geleden. Raketten en drones sloegen in flatgebouwen en ook het regeringsgebouw werd geraakt. Er vielen zeker vier doden. Melissen vertelt over hoe de inwoners van Kyiv omgaan met de nieuwe aanvallen. "Overdag leven mensen hun vredesleven. Maar 's nachts zijn mensen er veel meer mee bezig. Niet alleen over de aanvallen, ook over wat er internationaal gebeurt."