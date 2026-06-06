Toename plofkraken met zware 'allesvernietigende' explosieven in Nederland: 'Criminelen zijn bereid risico's te nemen'

Terwijl de politie vorig jaar 4 explosies in het hele jaar telde, staat de teller in juni 2026 al op 20 incidenten. Ook afgelopen nacht was het raak bij een geldautomaat in Vlaardingen. De harde knal schrok buurtbewoners wakker en richtte veel schade aan bij omliggende winkels. De politie ziet niet alleen een stijging van het aantal plofkraken, maar ook een toename van het gebruik van zwaardere explosieven. Dat baart zorgen.

Plofkrakers opereren vaker landelijk

In het begin van het jaar waren plofkrakers voornamelijk actief in de Randstad, maar nu opereren ze ook steeds vaker op andere plekken in het land, met eerdere explosies in Voorburg, Drachten en Burgum.

Dat is een recente ontwikkeling en heeft volgens de politie te maken met het type geldautomaten waarop criminelen het hebben gemunt.

Kleine geldautomaten doelwit

"Eerder ging het vooral om de geldautomaten van het bedrijf Geldmaat", zegt projectleider High Impact Crime bij de politie Jos van der Stap. "Maar na het nemen van maatregelen, zoals aangepaste openingstijden en verlijmingstechnieken, neemt het aantal plofkraken bij Geldmaat af", vervolgt Van der Stap. Met die speciale 'verlijmingstechniek' wordt het geld automatisch aan elkaar geplakt en is het voor dieven niks meer waard.

"Criminelen richten hun pijlen daarom nu op kleinere commerciële automaten, die zich vaak bevinden op plekken waar veel mensen komen, zoals winkelstraten of hotels."